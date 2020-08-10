【歐霸】蘇斯克查曼聯青春實驗　干地：國際米蘭必須全力以赴

今屆球會級別歐洲賽受新冠肺炎疫情影響，八強階段全部一場過解決，今明兩晚深夜先上演四場歐霸八強戰。 國際米蘭主帥干地負面新聞纏身，面對利華古遜前他揚言球隊必須全力以赴爭標；迎戰哥本哈根的曼聯領隊蘇斯克查，則慶幸球隊今年不用踢歐聯，讓隊中小將有機會在實戰中成長。

曼聯2018/19球季英超只得第六名，今季只能出戰次一級的歐霸，領隊蘇斯克查卻慶幸球隊不用踢歐聯，讓球隊可以輕裝上陣，利用機會派出年輕球員落場爭取實戰經驗。

蘇斯克查說，「所有人都想踢歐聯，但如果是那樣的話，我們或許便沒有機會派威廉斯和格連活特上陣。歐霸給予人們機會，他們都把握住了。威廉斯將出戰八強賽事，他今季表現出色，球隊亦大有進步。」

歐霸賽事讓曼聯一眾小將茁壯成長。（Getty Images）

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蘇斯克查曼聯青春實驗

他本季先後給予八個青年軍畢業生一隊上陣機會，去年11月歐霸分組賽作客擊敗哈薩克球隊艾斯坦拿一戰，當中六人獲派上陣，歐霸晉身八強階段前赴德國科隆中立場作賽，他依然將多個小將列入大軍名單。

18歲的射手格連活特，正是在艾斯坦拿身上取得個人職業生涯首個入球，至今已在歐霸累積4個入球。19歲的班頓威廉斯則在面對阿爾克馬爾的另一場歐霸分組賽首次正選上陣，至今已在歐洲賽6次擔任正選。

蘇斯克查認為，「今季我們知道歐霸是大好機會，首先是盡量戰至較後階段甚至贏得錦標，與此同時亦能夠培育一批年輕球員，得我們來說是完美的。」

哥本哈根主帥蘇巴根指球隊必須踢出完美表現，才能擊敗曼聯。（Getty Images）

哥本哈根把握機會爆冷

即使派出青春班底出戰，他仍以冠軍為目標，「我是充滿野心的，以領隊身份為曼聯贏得錦標是我的其中一個夢想。我的職業生涯全賴這間球會，因此作身領隊贏取一些什麼將會是我足球生涯最自豪時刻，那將會是我的最大成就。」

曼聯今晚對手是丹麥球隊哥本哈根，主帥蘇巴根（Stale Solbakken）揚言，只有完美表現才有機會擊敗對手，「我們必須表現完美，需要一點運氣，或許我們需要一隊不能在各方面表現出色的曼聯」。他們在16強以總比數3：1力克土耳其球隊巴沙克舒希晉級，蘇巴根稱，「我們在防守上需要完美，並把握兩至三個機會。入球機會不會太多，但對我們的優勢是，這不再是180分鐘而是90分鐘賽事。」

【國米、利華古遜賽前操練】

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干地：我們必須全力以赴

早已抵達德國的國際米蘭，上周在一場過的16強賽事擊敗基達菲晉級，今晚對手是利華古遜。國米今季失落意甲錦標，主帥干地要求陣中球員在歐霸搏盡，「我們必須保持積極，努力達到目標，盡量付出全力。」

「我們必須在球場上證明自己，不能抱怨。我們必須付出一切。」干地稱，「我們每一個人都嘗試令國際米蘭回到屬於自己的位置，成為一支能夠贏得錦標的球隊。」

藍黑兵團能否再過一關，先要問過今夏轉會市場最為人談論的大刁主角之一夏維斯（Kai Havertz）。這個21歲新星轉會車路士的傳聞每日無間斷，他今季不單繼續在德甲大放光芒，4場歐霸賽事之中已攻入3球和助攻2次，能否成功凍結此天才球星，將會成為今仗關鍵。