【足球轉會】熱刺今夏首簽收購修咸頓中場　接過維頓漢5號球衣

熱刺昨晚宣布今夏首筆重要收購，簽修咸頓羅致丹麥中場賀積查治，雙方簽約5年。同時，修咸頓買斷上季從熱刺外借加盟的後衛獲加彼德斯。

熱刺在官網公布從修咸頓羅致25歲的賀積查治，簽約至2025年，這名丹麥中場將會接過維頓漢的5號球衣。賀積查治在拜仁慕尼黑出道，曾外借到奧格斯堡及史浩克04，到2016登陸英超，效力修咸頓。他近4年為修咸頓上陣128次，攻入5球。

+ 4 + 3 + 2

賀積查治說：「這是我的重要時刻！我很想加盟一支球隊，那是我能夠長期效力的。熱刺就是那支球隊，我十分自豪，我覺得球會有光明的未來，我渴望成為球隊的一部分。」

熱刺5號球衣的原主人維頓漢離隊。（Getty Images/資料圖片）

【摩連奴上任後的轉會收購】

據報，熱刺以1500萬鎊從修咸頓收購賀積查治。這是熱刺今夏首筆重要收購，也是領隊摩連奴上任後的第3名新兵。之前，熱刺簽入貝雲積及借用謝特臣費南迪斯，另外熱刺在季中還正式買斷盧施素。

【今夏已落實轉會】

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同日，熱刺宣布右閘獲加彼德斯轉投修咸頓，據報轉會費為1200萬鎊。23歲的獲加彼德斯是熱刺的青訓產品，為熱刺24次上陣射入1球，上季下半季被外借至修咸頓，為「聖人」踢了10場英超。