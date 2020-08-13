新冠肺炎｜日本名校足球隊遠征後全校過百人中招　本田圭佑再力撐

日本新冠肺炎疫情未有緩和跡象，體育名校立正大淞南高校足球隊日前在遠征比賽後集體感染，校內感染人數達103人，球星本田圭佑在個人Twitter為學生們打氣，並指感染者「沒有必要道歉」。

日本確診數字居高不下，日前島根縣松江市的體育強豪中學、立正大淞南高校出現群組感染，8月9日宣布全校共88人染疫，包括86名足球隊成員，以及2名球隊教職員。

足球隊在7月23日至8月7日期間，曾到大阪、鳥取、香川等縣遠征比賽，其後相繼出現發燒症狀。

立正大淞南高校足球隊是學界勁旅，去年在島根縣預選4連霸，連續4屆出戰全國大賽。（網上圖片）

球隊群組感染過百人 曾出產岡野雅行多名J1球員

足球隊一名男宿生在8月8日確診後，86名球員與2名球隊教職員也在翌日驗出呈陽性反應，校內群組感染數字一舉攀升到89人。直到今日下午，再有同校的足球隊員與另一棟宿舍學生確診，該校群組感染進一步增至103人。

立正大淞南高校是體育名校，足球隊更是學界勁旅，曾代表日本出戰世界盃的岡野雅行也是該校出身。球隊去年11月在全國高校島根縣預賽取得4連霸後，連續4屆、共18次晉身全國高校足球錦標賽。

除了前日本代表岡野雅行，淞南也出產了不少J1球員。（網上圖片）

在第一名足球隊隊員確診後，翌日公布的88名受感染球員中，82人都是同宿舍生活。（網上圖片）

本田圭佑力挺 對賽4校球員無人中招

確診後少不免受外界批判與自我責備，學校也在感染人數擴大後發表聲明並舉行記者會，向島根縣民、松江市民、宿舍與學校周邊的住民道歉。

日本足球代表本田圭佑今日在個人Twitter勉勵染疫的高校生，並展露關懷，「立正大淞南高校、以及足球隊的大家，對於受到感染不需要道歉的，因為防疫政策下不代表感染率會降到零。發燒等身體狀況如何？現在好好進食休息，康復後再為夢想努力，除了那些責備的人，不要忘了還有很多擔心你們的人。」

曾與該校對賽的4間香川縣内中學，166名球員經測試後均呈陰性，暫沒有任何人染疫。

本田在1月加盟保地花高，於里約熱內盧州錦標賽的閉門賽事「地標」及射入12碼。（GettyImages）

身在同樣疫情嚴峻的巴西、效力巴甲球隊保地花高的本田，其實在8月初時也就染疫人士道歉，於Twitter發文並引來爭議，他貼文說道：「為什麼染疫的人要道歉？他們是被害者。」他認為人們已很努力預防感染擴大，這種情況下仍受感染不必向大眾道歉。

💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡

+ 6 + 5 + 4

適合跑步的訓練口罩，要注意的9件事：