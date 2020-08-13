【日職】J1重啟首現大型群組感染　鳥栖砂岩10人確診未知感染途徑

日職（J League）鳥栖砂岩隊南韓籍總教練金明輝周二（11日）確診新冠肺炎，全隊職球員共89人接受測試後，社長竹原稔昨晚召開網上記者會，確認隊中6球員與3職員也呈陽性反應，全隊共10人感染。 日職上月重啟賽事，這次是J1球隊首次出現大型群組感染，竹原稔表示為保護球員私隱，不會公開確診球員名單。

鳥栖教練金明輝在11日確診後，原定12日晚上作客廣島三箭的賽事也臨時取消。球隊89名職球員的測試結果發表後，球會即時召開網上記者會公布全隊共10人群組感染，社長竹原稔稱，確診球員除球會與住家之外沒有到過其他地方。

由於仍未能查出確定感染途徑，他表示會停止球會一切練習與活動，也要求結果呈陰性的球員自我隔離，不要到球場或家中以外的地方練習。

鳥栖教練金明輝是隊中首名確診人士，其後受測試的89個職球員中，9人呈陽性。（J League）

不公開確診名單 僅以字母代表

除了隊中首名確診的金教練外，球會沒有公布其餘受感染球員名單，只以「呈陽性選手A至F，一隊職員G至I」表示數量。

竹原坦言需保護關係者的個人資料，因此沒有公開名字。「這是對球員與家屬人權的尊重，我們會全力遵守醫護人員指示，為防止感染擴大而努力，希望感染者能早日康復。」

金教練11日宣布確診後，日職翌日緊急中止鳥栖對廣島當晚的日聯盃賽事。（鳥栖砂岩Facebook）

根據J League指引，由於漢生病（Hansen's Disease）如麻瘋等慢性傳染病患者以及愛滋病患者較易受偏見對待，「原則上不公開個人名字」，同時記載：「感染者本人若願意公開的話，會尊重其意願，然而請慎重考慮對其家人與關係者有多大的影響」。

鳥栖原定在15日主場對大阪飛腳，在一切球會活動停止下，賽事似乎也被逼取消，竹原表示需等日職安排和宣布。

球會一切練習與活動均會即日（昨日）起停止，鳥栖原定在15日主場對大阪飛腳的賽事會否取消，仍待日職官方宣布。（鳥栖砂岩Facebook）

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