【歐聯】艾方素戴維斯玩轉巴塞防線　生於難民營輾轉走上成名路

巴塞隆拿以一場恥辱性大敗2：8，歐聯8強行人止步，12年來首度四大皆空。面對巴塞猶如「放題式」般的防守，拜仁慕尼黑當然沒有放過大好機會，而陣中小將艾方素戴維斯一人「玩轉」巴塞防線，連利物浦左閘羅拔臣等球圈人士同樣「直豎姆指」。

巴塞隆拿惡鬥拜仁慕尼黑，未如預期般上演緊湊的大戰，竟然是一場一面倒的賽事，巴塞鬆散的防線未能抵禦拜仁的攻勢，結果尷尬地8次被攻破大門，創下74年來單場失球最多的紀錄。

拜仁「閃電戰」大勝入準決賽 巴塞失8球74年來最差一役

巴塞隆拿12年來首次四大皆空 恥辱大敗易帥勢在必行

巴塞隆拿吞下一敗恥辱性的大敗出局。（Getty Images）

拜仁慕尼黑8個入球中，由小將艾方素戴維斯（Alphonso Davies）獨力策動一球最為精彩，該名「千禧後」小將在中場線附近擺脫維達爾在內的兩名巴塞球員，及後面對施美度嚴防，戴維斯以連環假動作騙過對手，施美度未有放棄隨即緊隨其後，當他欲落腳攔截時卻「踢空氣」，更尷尬地倒在地上，戴維斯及後橫傳予門前的甘美治完成最簡單的任務，射入今場第5個入球。

艾方素戴維斯玩晒左路逐格睇：

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門前完成最後一腳的甘美治，賽後將功勞全歸艾方素戴維斯，「我只是完成最簡單的工作，我在慶祝時亦略感愧疚，因為整個攻勢也是艾方素的功勞，他的表現不可思議。」

拜仁主帥菲力克同樣盛讚該名新星的表現，指艾方素戴維斯是個高質素的球員，場上發揮充滿信心，使他對對手更有威脅。

戴維斯助攻予甘美治攻入今場第5個入球。（Getty Images）

該名加拿大小將一人「玩轉」巴塞防線，外界對他的演出讚口不絕，利物浦同樣司職左閘的羅拔臣（Andy Robertson），Twitter上轉發這個入球並配上驚訝及拍手的表情符號，在電視台擔任評述員的里奧費迪南則指這是施美度生涯的尷尬時刻，並勸喻對方近日不要瀏覽社交網站，為免觸景傷情。

年僅19歲的艾方素戴維斯，人生路途已歷盡高低。他父母是利比里亞人，為了逃避戰亂以難民身份流亡鄰國加納，艾方素戴維斯正是在該段時間於加納的難民營內出生。到5歲時，艾方素戴維斯舉跟隨家人移民到加拿大生活，接觸到足球運動，於15歲時獲美職球隊溫哥華白帽羅致，僅一年時間就打上一隊，出戰美職3個球季。

2018年夏天艾方素戴維斯加盟拜仁，並在2019年初正式為一隊上陣，該名加拿大新星今季成為球隊正選左閘，德甲上陣29場交出3個入球及4個助攻，因此子表現優異的關係，拜仁已在今年4月與戴維斯續約，簽下一紙5年的合約。

方素戴維斯今季彈起，成為拜仁正選之一，早前已與球隊續約至2025年。（資料圖片／Getty Images）

艾方素戴維斯個人表演片段：

【拜仁上半場遙遙領先】

【下半場拜仁繼續大開殺戒】