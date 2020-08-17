【西甲】巴塞隆拿「大地震」在即　名宿當救火隊等待沙維回朝

西甲班霸巴塞隆拿在歐聯8強慘敗出局後，改變勢在必行。教練斯迪恩「人頭落地」只是時間問題，繼任人選卻可能出人意表。 巴塞隆拿有意招攬名宿，穩定軍心，人選卻非「公眾大熱門」沙維，而是另一個歐洲冠軍功臣。

巴塞隆拿大地震將至，西班牙傳媒緊貼報道。西班牙電台COPE報道，巴塞隆拿主席巴圖美奧指，上任不足一年的主帥斯迪恩（Quique Setién）乃「已死之人」，只待董事會後正式宣布解僱。而足球總監艾比度（Eric Abidal）等高層均要為2：8慘敗拜仁慕尼黑而負責，或會出現「大地震」。

延伸閱讀：

斯迪恩領軍大敗勢問責下台 傳普捷天奴反口任巴塞主帥

巴塞隆拿早埋大敗禍根 青黃不接卻只懂即食的悲劇

巴塞隆拿淘汰賽作客戰績差 遭羅馬利物浦逆轉留恥辱烙印

巴圖美奧（左）1月歡迎斯迪恩（中）上任，一場慘敗有機會震走斯迪恩與艾比度（右）。（Getty Images）

巴塞隆拿在1月解僱帶來兩次西甲冠軍的華維迪，換上斯迪恩領軍，結果失去接任時的榜首地位，最後換來四大皆空。外界期待巴塞隆拿名宿沙維從卡塔爾球會艾薩德回歸，穩定軍心並肩負重建責任。但近日有關易帥的報道未見沙維的名字，而COPE報道巴塞隆拿正邀請另一名宿、1990年代助巴塞隆拿首奪歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）的朗奴高文領軍。

朗奴高文如接棒巴塞，將要兼顧荷蘭國家隊職務，對其身體不無考驗。（Getty Images）

英媒BBC指巴塞隆拿距離新球季開操只餘兩星期，物色新帥不容怠慢。現任荷蘭國家隊主帥朗奴高文在1月曾婉拒巴塞隆拿邀請，但經歷心臟手術，相信現時情况較為適合。不過，朗奴高文一旦上任，須分配好兼任兩隊的時間及工作等。朗奴高文在1989年加盟巴塞隆拿，司職後衛，藉其罰球重炮經常取得入球。他效力巴塞隆拿6季，球隊在西甲4連冠，並奪得92年歐冠。

朗奴高文帶領巴塞隆拿首次稱霸歐洲，更奪得4連冠，有足夠「江湖地位」帶領巴塞。（Getty Images）

找來與球會關係密切的主帥，似是巴塞隆拿管理層考慮的重要因素之一，因為另一換帥方案，是提升巴塞隆拿B隊主帥派曼達（García Pimienta）。但若帥位不出此二人，都頗有應急味道，等待沙維回歸。

派曼達（中）執教巴塞青年隊多年，逐漸升上B隊。（Getty Images）

至於「待業中」的普捷天奴，上任機會逐漸看淡，皆因他作為球員及主帥，皆效力巴塞隆拿同市宿敵愛斯賓奴。邀來敵將領軍，巴塞隆拿高層憂慮球迷不滿，故此作罷。

沙維指揮巴塞的場面，仍要等待。（Getty Images）

傳聞下任巴塞主帥人選（按圖放大）：

巴塞2：8慘敗拜仁慕尼黑結束今季：