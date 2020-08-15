【歐聯】斯迪恩領軍大敗勢問責下台　傳普捷天奴反口任巴塞主帥

「現在談去留，言之尚早」這是巴塞隆拿慘敗拜仁慕尼黑2：8後，主帥斯迪恩賽後談及帥位的回應。即使未有今場大敗，斯迪恩的帥位早已「凍過水」，或許今仗成為藥引，加速了結其巴塞生涯。 西班牙傳媒透露巴塞會長上周與普捷天奴共晉晚餐，難道普帥就是新一任的巴塞主帥？

巴塞隆拿以一場恥辱性敗仗完成今個球季，加上四大皆空，對季中接掌的巴塞主帥斯迪恩（Quique Setién）當然是不堪入目。該名前貝迪斯領隊上任後，曾經鬧出將帥不和的傳聞，球隊在西甲重開後被死敵皇馬反超前奪冠，更加動搖斯迪恩的帥位，如今再吞下一仗慘敗，看來斯迪恩離開球隊的日子不遠矣。

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巴塞以一場大敗結束今個球季。（美聯社）

經歷大敗後，斯迪恩賽後接受訪問時表示，現階段談去留是言之尚早，更何況他自己亦不能控制。巴塞現任會長巴圖美奧（Josep Bartomeu）賽後透露，今仗球隊表現是一個「災難」，有必要作出相應的決定，「今仗是沉重的敗仗，我們需要向所有巴塞球迷致歉。球隊今仗表現並不接近最佳狀態，這是一場災難，現在有必要作出決定，嘗試為球隊帶來改變。」

斯迪恩上任以外經歷不少風波，如今吞下大敗，會否成為巴塞生涯的最後一仗？（Getty Images）

巴圖美奧口中的改變，或許正是領隊人選的變更，引述西班牙電台《RAC1》的消息，巴圖美奧上周與前熱刺領隊普捷天奴共晉晚餐，似乎並非普通的晚餐，而普帥隨即成為下任巴塞領隊的大熱人選。

早前一度傳出名宿沙維將回歸執教，但對執教經驗尚淺的沙維而言，未必能夠處理好巴塞的事務，故此目標放在普帥身上。除了普捷天奴外，朗奴高文﹑比爾沙及比利時主帥馬天尼斯亦是潛在人選之一。

西班牙傳媒盛傳普捷天奴上周與巴塞會長共晉晚餐。（資料圖片／Getty Images）

傳聞下任巴塞主帥人選（按圖放大）：

雖然普捷天奴是新帥的大熱，惟該名阿根廷教頭的身份略為尷尬，事關他曾經分別在球員及執教生涯效力另一支加泰球隊愛斯賓奴，他在兩年前更揚言自己「永遠」不會任教宿敵巴塞隆拿。面對巴塞的誠邀下，究竟普捷天奴會否自打嘴巴，違反當年的誓言執起巴塞教鞭呢？

普捷天奴曾經以球員及主帥身份效力愛斯賓奴，他曾經揚言不會執教同市宿敵巴塞隆拿。（資料圖片／Getty Images）

巴塞2：8慘敗拜仁慕尼黑結束今季：