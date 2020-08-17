【歐聯】PSG傷兵滿營　拿華斯4強戰勢缺陣　RB萊比錫隨時「偷雞」

巴黎聖日耳門在歐聯8強奇蹟反勝阿特蘭大後，將與RB萊比錫力爭決賽席位，惟賽前先傳來壞消息，上仗傷出的門將基羅拿華斯，大有機會因大腿受傷而未能出戰4強戰。

法甲班霸巴黎聖日耳門在今季首場歐聯8強戰，在補時階段3分鐘內連入兩球，完場前上演大逆轉，絕地反勝阿特蘭大晉級，相隔25年再度躋身4強，PSG將與RB萊比錫爭奪決賽入場券，力爭首度高舉歐聯錦標。

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巴黎聖日耳門在歐聯8強補時階段連轟兩球，反勝阿特蘭大晉身4強。（資料圖片／Getty Images）

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不過，PSG飽受傷兵困擾，麥巴比及時傷癒復出，惟再度傳來傷兵的消息，正選門將基羅拿華斯（Keylor Navas）負傷上陣戰至79分鐘傷出，根據足球網站《Goal.com》消息透露，該名33歲的哥斯達黎加鋼門的大腿傷患似乎未有好轉，未有參與周日的訓練，大有機會在周二（18日）深夜舉行的4強戰中缺陣。

拿華斯上仗戰至79分鐘傷出，周日的訓練再度缺席訓練，能否在4強戰上陣成疑。（資料圖片／Getty Images）

上仗後備上陣的沙治奧列高（Sergio Rico）勢在準決賽取代拿華斯，為PSG把守最後一關，該名西維爾借將早前與PSG簽下短期合約，在完成歐聯便將返回西維爾。沙治奧列高今季9次為巴黎上陣，惟這名西班牙門將早前曾經在聯賽「送大禮」，解圍時大腳省中對手球員入網，由他把守PSG最後一關似乎有所隱憂。

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沙治奧列高大有機會取代拿華斯，臨危受命為PSG把守最後一關。（資料圖片／Getty Images）

除了門將外，PSG方面表示中場伊祖沙古爾﹑華拉堤及中堅堤亞高施華亦有輕傷在身，未知能否在周二的4強戰披甲。

PSG潛在傷兵名單（按圖放大）：

大戰前夕定軍心 體育總監稱兩大要員留隊

巴黎聖日耳門的4強對手RB萊比錫，主帥拿高士文以戰術讓擅長逼搶的馬體會束手無策，加上上仗最佳球員烏柏美簡奴的出色表現，帶領球隊首度闖進歐聯4強。

萊比錫的體育總監哥拉殊（Markus Krösche）接受德國足球雜誌《踢球者》訪問時透露，球會將繼續兩大主要人物留在隊中，深受阿仙奴等球會垂青的烏柏美簡奴，哥拉殊堅稱該名法國中堅來季將留隊。拿高士文與球隊的合約至2023年屆滿，哥拉殊認為該名少帥全心全意投入在球會工作。

萊比錫體育總監在大戰前夕，稱拿高士文來季繼續執教。（資料圖片／Getty Images）

歐聯最後4強：