【羽毛球】東京奧運資格現暗湧　日本黃金女雙高橋禮華「掛拍」

4年前今日（18日）為日本羽毛球贏得奧運首金，30歲的日本羽毛球女雙名將高橋禮華卻於今日被日本多間媒體消息指她決意退役，將於近期內召開記者會正式宣布。

與搭檔松友美佐紀被稱為「高松」組合的二人，摘得2016年里約奧運會羽毛球女雙冠軍，為日本羽毛球寫下新章。然而，挑戰衛冕的「高松」組合，於本屆東京奧運周期卻苦取不到入場券，奧運積分排名落後隊友福島由紀/廣田彩花和松本麻佑/永原和可那，由於每個國家每單項最多只能派出2組代表，即使奧運積分賽延期至明年，「反超」機率也微乎其微。

由高橋禮華（左）與松友美佐紀組成的「高松」組合，曾佔據世界第一寶座長達一年半時間。（GettyImages）

日本隊內競爭激烈 東京奧運資格有難度

就在今年3月，高橋禮華與拍檔於全英賽4強敗予隊友福島由紀/廣田彩花，賽後她倆哭成淚人，因以當前積分來看，前往東京奧運衛冕之路更艱難。據日媒今日（18日）報道，30歲的高橋禮華已決意退役，而28歲的松友美佐紀則轉項，改與金子祐樹挑戰混雙項目，有指延期至明夏的東京奧運資格已不可能，二人將劍指2024年巴黎奧運。據悉，高橋將在近期內召開記者會公布退役原因。

二人在高中時代起撘檔，合力贏得里奧金牌為日本羽毛球創下歷史。（GettyImages）

為日本羽毛球創歷史 5度贏得全日本錦標

生於奈良縣的高橋，以強力擊球為武器，她在高中時代與擅長於前場防守的松友組成搭檔。2014年10月，她們首次登上女雙世界排名第一位，成為首對登上世界排名第一的日本組合；兩年後在里約奧運，更創造了日本羽毛球史上首面金牌的輝煌戰績。她們在2011至2016年間，5次奪得日本全國錦標賽女雙冠軍。2018年，二人更助日本隊時隔37年再度捧起優霸盃，且曾佔據世界第一寶座長達一年半時間。

於倫奧屈居次席奪銀後，她們在4年後的里奧擊敗丹麥對手Christinna Pedersen與Kamilla Rytter Juhl封后。（GettyImages）

在疫情爆發的賽事「空白期」期間，羽壇名將相繼宣布退役，包括中國前球王林丹、丹麥男單好手佐真遜（Martin Jorgensen）、丹麥前男雙世界第一摩根臣（Carsten Mogensen）、彼得臣（Mads Conrad-Petersen）等。

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