【歐聯】利雲度夫斯基當年決賽負拜仁　轉投死敵多年再迎衝冠機會

拜仁慕尼黑前線尖刀利雲度夫斯基完場前頭槌錦上添花，球隊以3球淨勝里昂，相隔7年再度躋身歐聯決賽。「利雲哥」7年前同樣在歐聯決賽亮相，惟當時效力拜仁的對手多蒙特，結果與獎盃擦身而過，如今改穿拜仁球衣，該名波蘭球星能否彌補7年前決賽的遺憾？

拜仁慕尼黑大勝巴塞隆拿8：2後，4強迎戰法甲的里昂，結果拜仁3球擊敗對手晉級，力爭第6次高舉歐聯錦標。

拜仁慕尼黑3球挫里昂闖決賽 周日深夜與PSG爭標

拜仁慕尼黑3球擊敗里昂，相隔7年再躋歐聯決賽。（Getty Images）

拜仁慕尼黑今季歐聯走勢（按圖放大）：

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拜仁尖刀利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）在上半場中段，門前接應比列錫地波傳中，不過他離門3碼「大撻」，錯過入球的黃金機會。「利雲哥」完場前接應甘美治的罰球傳中，力壓里昂中堅安東尼奧跳頂破網，攻入今季第15個歐聯入球。該名波蘭球星歐聯9場上陣，全數賽事都有進帳，亦是繼C朗拿度後，第2名球員歐聯單季攻入15球或以上。

「利雲哥」今季勢不可擋，除了歐聯賽場攻入15球外，德甲同樣交出亮眼的數據，31場聯賽貢獻34球，僅僅與歐洲金靴獎擦身而過，但他的高效率表現使他成為世界足球先生及金球獎的大熱門之一。

利雲度夫斯基今仗再有進帳，9場歐聯上陣皆有入球。（Getty Images）

利雲度夫斯基賽後更新個人Twitter，表示與歐聯冠軍「又近一步」，該名31歲的波蘭球星曾經與冠軍「這麼近那麼遠」。7年前，效力多蒙特的利雲度夫斯基，與球隊過關斬將殺入決賽，正正與拜仁慕尼黑對撼。拜仁由文迪蘇傑先開紀錄，多蒙特靠根度簡的12碼追平，可惜拜仁完場前憑洛賓的入球絕殺多蒙特，「利雲哥」與歐聯錦標擦身而過。

7年後，利雲度夫斯基不再是「蜜蜂兵團」一員，他在2014年夏天改投死敵拜仁慕尼黑，如今再有機會亮相歐聯決賽，當然希望一嘗捧走歐聯錦標滋味。

利雲度夫斯基7年前亮相歐聯決賽，可惜不敵拜仁飲恨。（資料圖片／Getty Images）