【東京奧運】聖火傳送路線「維持原判」　未能簡約的難言之隱

東京奧運會聖火傳遞受新冠肺炎疫情蔓延影響延期至明年夏天，東京奧組委初步決定維持原定巡迴全國47個都道府縣的121天日程，聖火將在明年3月25日由福島第一核電站事故應對據點的福島縣足球設施「J-Village」出發。

東京奧運落實延期一年後，衍生問題層出不窮，包括疫情對舉辦成本以及經濟的衝擊日益擴大，而日本因為天災也令國力雪上加霜，明年奧運能否順利舉行仍存很大變數。

隨着前所未有的奧運會延期考驗，早前東京奧組委曾表示簡化一切奧運儀式，以削減運作成本及降低出席選手的染疫風險，當中包括簡化聖火傳遞路線。

原於今年舉行的奧運，演藝界人氣藝員火炬手也是運送聖火的焦點。（Getty Images）

放棄簡化聖火傳遞的理由

然而據《日刊體育》報道，東京奧組委經商討後，認為即使減少傳遞聖火的日數，對壓縮經費效果不大，變更計劃還需要得到地方（縣）政府和贊助商等許多相關方面的理解，考慮到約1萬名火炬手的權益問題，以及尊重各地精心設計的現有路線，組委會因而放棄簡化計劃。

此外，有關在各地舉行的聖火抵達慶祝活動，大會將與各都道府縣的執委會，就縮小規模或取消等簡化事宜再作磋商。

火炬手原定今年走遍47個都道府縣的路線，將維持不變，明年由福島第一核電站事故應對據點的福島縣足球設施「J-Village」出發。（Tokyo2020官網）

東京奧組委以奧運為「311」地震災難重建象徵， 因此以福島核災的應對據點為傳遞聖火起點，體現「奧運重建」理念，聖火傳遞活動原於今年3月26日以J-Village為起點，歷時121天巡迴全國，但出發前兩天奧運會因疫情決定延期，因而暫時取消，直到最新公布決定「維持原判」。

即使如此，疫情之下每天都有新消息，目前一切仍為時尚早，東京奧組委說不定會隨時會按照情況調整聖火傳送日數和路線。

原本東京奧運聖火傳遞，第1棒將由東日本大地震的2011年於女子世界盃中獲得冠軍的日本女足展開傳送。（GettyImages）

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：

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圖說東京奧運延期後現況（按圖放大）：