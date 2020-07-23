東京奧運｜奧運閉門倒數　抗癌女飛魚主持：2020＋1讓世界更強大

日本奧組委（JOC）周四（23日）日本時間晚上8時，在奧運主場館新國立競技場閉門舉行倒數1周年活動。 日本「女飛魚」池江璃花子作為唯一參與的運動員與主持，她透過自身抗癌經歷演說，勉勵世界保持希望向前進。

若不是新冠肺炎疫情的影響，本來今日2020年7月23日，該是日本興高采烈的四連休首日，並準備迎接東京奧運開幕禮。

在疫症全球衝擊下，延期一年的東京奧運倒數活動，只能以閉門播放影片的方式進行，減低染疫風險。

東京奧運在疲情下延期一年，倒數活動亦因東京確診數字急升下，需閉門進行。（GettyImages）

亞運6金女飛魚倒數演講 勉勵世界積極向前

東京奧組委以「向一年後。一步進發。〜 +1 Message〜TOKYO2020」（⼀年後へ。⼀歩進む。〜 +1メッセージ〜 TOKYO2020）為是次閉門倒數活動主題，去年末戰勝白血病的日本泳隊主力池江璃花子，於今晚的閉門倒數活動登場。

一身純白長裙的她出場後，走到空無一人的場館中央，拾起象徵希望的聖火燈，並發表長約10分鐘的演說。去年2月診斷患上白血病的她，以自身抗病經歷勉勵疫情下奮鬥的人們：「本來東京奧運將在明日於這裏揭幕，站在奧運舞台是我的夢想，也對每一位運動員具特別的意義。這個遠大的目標突然消失，對運動員來說是難以言喻的失落感。」

抗病後重返泳池的池江璃花子，代表日本運動員為倒數活動發表演講。（直播截圖）

「＋1」不只是延期一年，而是讓世界更強大。 池江璃花子

本來想像的未來突然起了改變，讓她在患病後才更加發覺這目標對她的重要。抗病是痛苦的經歷，就正如2020年全世界因疫症陷入不安與苦難，她明白體育的意義遠大於運動員自身，「體育能為人們帶來勇氣，我受到了運動員們的鼓勵，即使患病後跟不上大家進度，也正因如此令我更有努力作戰下去。」

空無一人的奧運主場館，池江認為正在這個艱苦時刻，體育背後的精神更顯意義。（直播截圖）

她提到「＋1」的概念，2020東京奧運不只是延期一年，「＋1」是正面與未來向的，「世上的人認為這不是好的時機去談體育，但正是在這個時期，我們最需要的是希望。無論多艱難，我們都不能失去希望，不斷向前看、努力嘗試。而對我來說，就是游泳。」

她相信正是這一年的轉變，讓人們更團結和強大，「聖火並未熄滅，一年後希望能在這裏燃點希望之火。」

國際奧委會主席巴赫作出正面鼓勵，「在艱難時期過後，奧運是希望與樂觀主義的象徵。」（GettyImages）

東京奧運．倒數｜一文看清奧運尷尬處境 日本體壇實驗能否成功？

日本官方的倒數電子看板，今天也正式邁入具象徵意義的365天倒數。國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）昨日透過官方影片激勵全球士氣：「2021年的奧運，是作為生活在不確定性時代人類們隧道盡頭的光芒。在艱難時期過後，奧運是希望與樂觀主義的象徵。」

然而日本疫情持續惡化，東京據報今日新增300人確診，為疫情爆發以來最多，明年7月最終能否舉行，仍充滿未知數。

疫情下的東京奧運（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

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