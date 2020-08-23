【英超】曼聯隊長拒認襲擊罪將返英　希臘小媒指馬古尼動粗有原因

曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）日前在希臘米克諾斯島（Mykonos）度假期間，捲入一宗襲擊案，更因而披捕。 球迷對案情議論紛紛之時，希臘一間地方小媒體在其網站發放一篇報道，稱是馬古尼案的「全面真相」。

哈利馬古尼周四晚被捕後，在「臭格」內度過兩晚，昨日（22日）上庭否認控罪，審訊將於周二（25日）再開，由於馬古尼可由律師代表應訊、本人無需出席，英國《曼徹斯特晚報》指，這名身價8500萬鎊的中堅今日（23日）早上就會乘搭私人飛機返回英國。

馬古尼希臘惹官非還押兩晚 料被控嚴重襲擊

曼聯隊長馬古尼希臘「蒲吧」惹禍 先講手再涉襲警被捕

曼聯官方周六晚上再發聲明，指哈利馬古尼上庭後案件將在周二續審，「我們的法律團隊將再審視案件，哈利已決定不認罪，由於事件已進入法律程序，任何球會或球員都不適合再加評論」。

哈利馬古尼周六離開法院時，未有回應傳媒提問。（美聯社）

馬古尼周六上庭應訊後離開法院：

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傳敵對球迷挑釁兼出手傷人

不過，希臘一間小媒體《米克諾斯之聲》（Mykonos Voice）就在其網站上以《獨家報道：馬古尼在米克諾斯事件的全面真相》為題發文，指馬古尼會捲入襲擊案有其「苦衷」。報道指，馬古尼在當地消遣其間，遭到幾名敵對球迷的「威脅和挑釁」，當中更有人「以尖銳物品刺向馬古尼妹妹的手臂」，馬古尼即勃然大怒，向所有施襲者動粗，報道指：「由於馬古尼相當強壯，他擊中了對方，結果演變成毆鬥」。

文章續指，本在附近巡邏的便衣警員未幾即到場調停，「警員初時不知道打鬥的起因、亦未認出馬利哈古尼。憤怒的馬古尼想解釋，警員則勒令他到警局再說」。

哈利馬古尼的妹妹Daisy：

一度傳涉賄賂警員 報道指純屬誤會

「馬古尼案」一度傳出這名27歲中堅涉嫌企圖賄賂警員，但《米克諾斯之聲》指這純屬誤會，「馬古尼並不清楚希臘的法律程序，例如罰款金額，因為類似事件在英國可以罰款解決，但連串誤會下，終演變成指控他涉嫌賄賂，這令他相當震驚」，報道續指，馬古尼即時聯絡其團隊，在當地亦有3名律師支援。

到底報道內容有多可信？馬古尼是否真的因為「救妹心切」才捲入打鬥案？相信要待案件正式開審後，才有機會得知「真相」；《米克諾斯之聲》的報道也只此一家，難分真與假，也許因為是地方小媒體的緣故，有關他們的資料同樣不多，但報道內容始終相當「吸睛」，已廣獲全球媒體轉載報道。