英超│希臘檢察官籲哈利馬古尼道歉　傳曼聯保留隊長一職以示支持

曼聯隊長哈利馬古尼日前在希臘度假時捲入襲擊案件，當地法院終裁定罪成，判監21個月，緩刑3年，該名英格蘭後衛即時作出上訴。當地其中一名檢察官認為馬古尼等人道歉的話，或對上訴有幫助。

馬古尼被希臘錫羅斯島（Syros）法院裁定侵害人身罪、企圖行賄、襲擊及侮辱公職人員罪名成立，判處入獄21個月又10天，但因為屬初犯及輕微罪行，所以獲准緩刑三年。

馬古尼28歲兄長Joe及友人沙曼（ Christopher Sharman）則分別裁定侵害人身罪、襲擊公職人員等罪名成立。

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哈利馬古尼（左）周六在錫羅斯島（Syros）法庭應訊。（美聯社）

本來馬古尼入選英格蘭出戰歐洲國家聯賽的大軍名單，但隨裁判結果一出，領隊修夫基將指與他及曼聯商討過後，考慮到對各方的利益及球隊備戰的影響，將馬古尼剔除在外。

27歲的馬古尼表明上訴，控方6名檢察官之一Ioannis Paradissis博士接受《BBC》訪問時表示，馬古尼道歉或對結果有幫助。

馬古尼周六上庭應訊後離開法院：

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Paradissis博士說：「希臘上訴程序基本上是重審，故3名被告道歉的話，我認為結果可能會不一樣。」他又指希臘法例與英國不一樣，「可以撤銷部分控罪」，傷人及侮辱公職人員罪都可以撤銷，但前提是控方即米科諾斯島（Mykonos）警方接受3人道歉。

Paradissis博士指出警方仍在等待馬古尼等人道歉，覺得3人沒有歉意感到「震驚及不君子」，「因為體育精神之一的體現就是勇於認錯」。

曼聯支持馬古尼上訴，讓他繼續擔任「紅魔」隊長。（Getty Images）

曼聯全力支持馬古尼

英國《天空體育》記者透露，英格蘭將馬古尼逐出今輪大軍，但球會方面就決定支持該名中堅，讓他繼續擔任曼聯隊長。

報道又指「紅魔」及馬古尼認為希臘法院急於定罪，令他們未有足夠時間做足辯護準備，相信上訴有機會成功，故曼聯現時選擇「如任何球隊般的做法」，全力支持馬古尼。

與曼聯傳緋聞的球員（按圖放大）：