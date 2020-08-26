【英超】網傳奧巴美揚已續約　馬體會為求阿仙奴射手提供3人選項

阿仙奴射手奧巴美揚續約一事一拖再拖，有網民上載短片指該名加蓬射手早前已於酋長球場影「續約相」。雖然仍未正式宣布，但奧巴美揚與「兵工廠」續約始終只是時間問題。 英國傳媒指奧巴美揚留隊，或會變成逼走另一名「槍手」。

雖然奧巴美揚早前於Instagram開直播，直言對「約已續」傳聞感到不解，更指「球會方面至今未曾開出任何合約。」不過，31歲的奧巴續稱希望盡快向球迷轉達好消息，證明他亦有意繼續留效兵工廠。

阿仙奴球迷深信奧巴美揚會續約。（Getty Images）

「廠迷」直播後更深信奧巴美揚「哪裏都不去」，更有網民上載短片，指奧巴美揚近日現身酋長球場影「續約相」。雖然片段朦朧，但天生搭載「鷹眼系統」的「廠迷」指見到奧巴美揚身披14號球衣。

有網民回應，片中人並非阿仙奴隊長，而是「兵工廠」另一轉會目標，里昂後衛加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）。

廠迷「鷹眼」認到奧巴美揚：

Pierre Emerick-Aubameyang has been spotted at the Emirates.



Look at the back of his shirt - No. 14 pic.twitter.com/wO3yFDhH6r — 🩸 (@EmileHive) August 26, 2020

奧巴留隊或逼走拿卡錫迪？

英國傳媒認為奧巴美揚續約似是時間問題，但留隊或會使得陣中另一前鋒奧卡錫迪「冇碇企」。該名29歲法國前鋒去季於英季有10球進賬，卻一直活於奧巴美揚陰影下。

雖然拿卡錫迪曾表明奧巴美揚留隊與否，都不會跟自己前程掛勾，但英國傳媒認為奧巴美揚留隊的話，該名前里昂射手有機會選擇出走，轉投會讓他扮演更重要角色的球隊。

拿卡錫迪或可能離隊。（Getty Images）

英國傳媒認為奧巴美揚續約或會逼走拿卡錫迪。（instagram @aubameyang97）

馬體會換拿卡錫迪的3個Options：

英國傳媒近日瘋傳，西甲勁旅馬德里體育會欲收購拿卡錫迪，更提出3個人選作交易籌碼。報道指馬體會3年已嘗試說服他由里昂轉戰西甲，但該名法國鋒將最後選擇英超及阿仙奴。

阿仙奴屢傳希望得到馬體會中場湯馬士柏迪，但英媒指去季西甲季軍不會以該名加納中場作籌碼，真正人選為中前場球員湯馬士林馬、安祖可利亞或馬捷恩佩雷斯。

其中林馬早已被傳跟阿仙奴接觸過，「兵工廠」2017年曾嘗試簽下他作阿歷斯山齊士的替補，但最後失敗收場。

盛傳阿仙奴入貨清單（按圖放大）

【今夏已落實轉會】