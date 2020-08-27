【足球轉會】美斯父抵英國為子跟曼城傾合約　英媒爆年薪9000萬鎊

美斯要求離隊成為全球熱話，各隊球迷瘋狂改圖，為阿根廷球王披上己隊戰衣過癮一下，至於他的真實去向，各地媒體版本層出不窮，最新就有消息傳出美斯的父親已抵達英國，為愛兒跟曼城傾合約。

美斯11歲時患上成長荷爾蒙缺乏症（Growth hormone deficiency），這個足以摧毀他球員生涯的病症，無論家人或是所效力的紐維爾舊生隊均無力支付每月1000美元的醫藥費。父親Jorge購買的醫療保險，只能夠支持兩年費用，他13歲那年，一家人通過加泰隆尼亞的親戚為美斯搭路到拉瑪西亞試腳，巴塞隆拿收容了他，成就一代傳奇。

此時重提往事，是嘗試從美斯角度了解離開對他有恩的巴塞隆拿，有多困難和沉重，以及向球會傳送那封掛號Fax要求離隊的時候，決心有多大。20年來，美斯的名字跟巴塞一脈相連，互相成就彼此，「分開簡單，抹去往事極難」，也許正是如此。

加泰隆尼亞RAC 1 電台和阿根廷收費體育頻道TyC Sports分別報道，美斯的父親Jorge已抵達英國，跟曼城傾談有關兒子的合約條款。據報美斯父親正在考慮曼城開出的一份兩年合約。

【美斯去向網民瘋狂改圖】（按圖進入）

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最大懸念：是否要付轉會費？

在美斯去意已決之下，目前剩下最大懸念，就是轉會費問題。美斯團隊堅稱，他合約中有一條款，明文指出只要他提出要求，會方必須免費放他離隊。巴塞方面卻不同意，認為該條款必須在每年6月10日前提出，今年的期限已過，「明年請早」。

不過巴塞一方的論點有值得商榷餘地：合約設下6月10日的期限，原意是每年球季在6月1日或之前完結，因此給予球員10天時間考慮前途；一般球員合約到6月30日屆滿，如此一來，也讓球會方面有20天時間跟球員再作商討。可是今年因新冠肺炎疫情關係，球季延長至8月中至下旬，歐洲足協跟各球會延長球季的協議，巴塞隆拿亦有份簽署，如果巴塞堅持限隨美斯合約內的6月10日為要求免費離隊限期，實在不合情理，訴諸法庭也勝負難料。

美斯跟巴塞隆拿的合約至2021年6月30日才屆滿，目前雙方各執一詞，巴塞堅持任何球會想要美斯，必須付足7億歐元違約金，在美斯決意離隊下，一場世紀官司看來無可避免。

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美斯父親Jorge（美斯左方）被指已抵達英國，跟曼城方面傾談兒子的合約。（資料圖片／Getty Images）

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收購美斯或需5億英鎊

曼城行政總裁蘇里安奴（Ferran Soriano）相信，球會可以免費簽入美斯，並向美斯陣營表明，即使要付出轉會費，曼城的財力一樣能夠承擔。

《英國電訊報》估計，曼城如真的收購美斯，涉及款項總額將高達5億英鎊，勢創下全球轉會費新紀錄。至於《泰晤士報》則指出，任何球會收購美斯，必須向他付出9000萬英鎊年薪，以跟這位6屆金球獎得主在巴塞的人工看齊。

曼徹斯特對美斯有興趣的不止曼城，Sky Sports記者Kaveh Solhekol披露，曼聯陣營認為球隊有足球財力引入美斯，假如對方願意加盟的話，一樣可以出手收購。

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美斯巴塞廿載恩情緣何破滅

觸發美斯尋求離隊的導火線，是巴塞隆拿在歐聯八強以2：8恥辱慘敗在最終封王的拜仁慕尼黑腳下。

近年巴塞在會長巴圖美奧帶領下，行政、財政以至球員轉會交易均一塌糊塗。歐聯八強出局後，主帥斯迪恩賽後被炒，接任的朗奴高文一方面在記者會上聲稱美斯是球隊核心，然而在兩人私下會面時，卻向美斯宣稱「你不會再獲優待，必須為球隊付出所有」，又指自己「不會再寬容」，揚言「你必須為球隊着想。」

朗奴高文不止向美斯放下狠話，更只用1分鐘時間致電跟前鋒蘇亞雷斯說對方不在自己末來計劃之中，叫對方盡快執包袱走人。33歲的蘇亞雷斯近年表現的確下滑，惟他始終是隊中功勳重臣，也是巴塞史上第三位神射手，如此對待實在有欠尊重。美斯在公在私跟蘇亞雷斯感情極為要好，兩家人就算放假也經常聚在一起，朗奴高文一上場就對自己不敬，還恣意羞辱他隊中最要好的兄弟，均令他怒不可遏，盛傳他正是跟高文會面後對巴塞心死，向會方發出要求離隊的掛號傳真。

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