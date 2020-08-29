【行山】綠蛋島何時紅起來？資深山友7年前命名　爆林開陸路登島

綠蛋島是近兩三年興起的行山郊遊熱點，經電視台節目介紹後，近日更加人山人海，周末假期泊滿獨木舟，島上及附近海岸動輒上百人遊玩嬉水，影相打卡。 綠蛋島本名爛排，但究竟幾時開始有綠蛋島這個外號？原來此名來自資深山友Mountain Yuen，他在2013年嘗試從大嶺峒開路落爛排，從山上見到此島如一隻綠色的荷包蛋，故在個人網誌中為此島添上新名。之後他多次帶人登島遊玩，綠蛋島之名就逐漸在山界傳開去。

在清水灣大環頭半島以東，近海濱之處有數座礁排，被統稱為爛排。以前喜歡在香港尋幽探秘的旅行人士，會坐船去，經海路登上島礁，或者划獨木舟前往，亦有人會駕遊艇來嬉水。不過，一張照片，令Mountain生出一個念頭，他想在山上開路，經陸路接近爛排。

有二三十年上山下海經驗的Mountain接受訪問，講到他7年前行陸路探索綠蛋島的經歷。（顏銘輝攝）

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Mountain說：「最早是看到某些山友的行山相，他們行大嶺峒東的橫山棧道，其中一張是綠蛋島的照片。喜歡行山的人就是這樣，見到新的地方，就會想行去。」

Mountain帶記者重遊他最初爆林去綠蛋島的山路。（顏銘輝攝）

訪問當日，記者邀請Mountain帶路，踏上他7年前開出的山路，前往爛排。從清水灣郊野公園的大坑墩出發，沿龍蝦灣郊遊徑走，越過高291米的大嶺峒，在下山途中，他轉入右方的無名小徑，徐徐下降，往岸邊進發。

Mountain已是退休人士，但他上山下海超過20年，幾乎日日都帶人行山或者出海。他喜歡脫去上衣行山，只見身形強壯，而且健步如飛。他表示7年前開路的時候，難度是「爆林級」，但如今已被遊人行出清晰的路胚。

Mountain表示當年他從大嶺峒開路落去海邊時，見到一隻「綠色的荷包蛋」，所以就將此島命名為綠蛋島。（顏銘輝攝）

他說：「不是去一次就開得到全條路，總計花了兩年，剛巧抽到時間，又有朋友有空，那就一起去行，逐段逐段開。」他翻山越嶺及攀崖，多次在茂密叢林前卻步，到2014年6月，他終於行到去。他還提到，過去開了很多偏僻崎嶇的行山路線，「燕子岩的路是我開出來的，我花了4年時間開路。」燕子岩位於西貢睇魚岩頂東北的海岸。

Mountain在2014年9月拍攝的照片。（受訪者提供）

Mountain承認這條路已非最快及方便抵達爛排的山路，但此路可從高處觀賞全貌。他說：「這次行的路線，是我最初行的路，可從大嶺峒高位望落去。你一望，就很清楚，為何有隻雞蛋在這裏！但它是綠色，（起名綠蛋島的原因）就是這麼簡單直接。」

離開郊遊徑後，行了大約1小時的崎嶇山路，才落到綠蛋島對岸的石灘。（顏銘輝攝）

由龍蝦灣郊遊徑的分岔口起計，約行1小時，才落到海邊石灘，只有潮退的時候，才能涉水從石灘登島。Mountain說：「綠蛋島這個名主要是經山界的人傳開去，我很多次帶人來玩，他們來過之後，又另外帶一批人來，一批帶一批那樣。首先多謝山界朋友，知道這個地方很漂亮之後就去玩，在這5年間，大家都各自開了很多新路出來，有些已經行到路徑清楚。」近兩三年，傳媒及KOL不斷宣傳，綠蛋島已由秘境，變成熱門郊遊地點。

Mountain說：「在這個世界，你放上網、放上Facebook就沒有秘境這回事。想當秘境的話，就不要放任何相上網，但你帶得人來玩，你不放相，但別人放相，也是一樣全世界都知。」

愈近岸邊及綠蛋島，山路就愈陡峭，途中見到附近海面有很多遊艇。（顏銘輝攝）

人流多，自然垃圾多，當連電視節目都介紹綠蛋島時，很多山友都擔心綠蛋島會變垃圾島。他強調教育是最重要，遊人應要將垃圾帶走，他感嘆：「（會不會擔心被破壞？）這是人類自私的惡果，擔心不到那麼多，只能靠教育。你既然那麼欣賞這個地方，就更要愛惜它！」

《東張西望》主持林希靈在社交網站分享在綠蛋島上影的「天空之鏡」。（林希靈Instagram）

電視節目《東張西望》早前介紹綠蛋島：

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《東張西望》介紹西貢行山郊遊秘景 主持林希靈親自回應網民憂慮

此外，有部分山友認為Mountain胡亂改名，綠蛋島應該正名為爛排，引起爭議。被問到綠蛋島是否更適切去形容此島的地形，作為命名者，他說：「我覺得是。別人怎樣看，是否喜歡，我不介意。」

這裏附近一帶的礁排島嶼統稱爛排，其中最大的一座島礁被Mountain命名為綠蛋島。（顏銘輝攝）

他補充：「我釣魚有30年，船家他們泛稱這一帶的礁排為爛排，而我所指的綠蛋島是其中那一粒，再南面一點的那個，我都沒有命名。綠蛋島不是我專有的，我只是個人叫，你們欣賞就欣賞，一日未落地圖，都不能講誰是對、誰是錯的。」

在香港政府的地理資訊地圖上，並沒有爛排或者綠蛋島的名字。在山界前輩梁榮亨在2014年所著的《我愛香港150荒島嶼排》中指，爛排位於清水灣半島大嶺峒山下海隅，由數組礁排小嶼組成，又名牛仔排。另有說法稱牛仔排只指其中一座島礁。

祁麟峰的《西貢海嶼美》中有介紹爛排，書中表示爛排南組的礁排大致分為頭、二及三排，當中面積最大者為三排。（顏銘輝攝）

另一名前輩祁麟峰在2007年所著的《西貢海嶼美》對爛排有更詳盡介紹，書中指爛排南組的礁排大致分為頭、二及三排，當中面積最大者為三排；爛排南組三排相信就是現在被稱為綠蛋島的島嶼。

《西貢海嶼美》還提及二排南端有奇特的海蝕穴，是爛排最有名的勝景，洞具三面入口，故稱為三門洞；因為其中一個洞口朝天，又稱為通天洞。如今，有人稱三門洞為「綠蛋島隧道」。

爛排勝景三門洞：

Mountain也提到這個地方，他說：「要留意潮水漲退，沒有理由水漲的時間來玩。第二就選擇風平浪靜的日子，兩三級風浪是很平常，但在南邊的『綠蛋島隧道』就是另一種景象，那裏的浪可以有兩三米高，蓋過整條隧道。」他建議大家在島礁包圍的淺水區玩，他續說：「盡量在內灣入面玩，這裏有幾個島礁包圍住。不要出去外面，出面水流很急。」

祁麟峰的《西貢海嶼美》指，爛排南組礁排與大陸接壤處為一袋形的淺石灣，稱為爛排塘。通常遊人都在這個淺水區域嬉戲及浮潛。（顏銘輝攝）

Mountain口中的內灣是爛排及石灘之間的水域。祁麟峰的《西貢海嶼美》還指出此處名字：「南組礁排與大陸接壤處為一袋形的淺石灣，稱為爛排塘，水色碧透，夏日或遇上強勁的西南丟之時，每多遊艇聚泊於此，或避風急或作嬉戲。」

Mountain表示這幾年去過綠蛋島二三十次，試過用不同方法及路線登島，有時更一個月帶兩三團人過來遊玩。綠蛋島那麼細，但去了那麼多次，難道他不感到悶嗎？

Mountain答：「仍然未厭。」

雖然Mountain已經來過超過20次，但他仍覺得綠蛋島很美，百看不厭。（顏銘輝攝）

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