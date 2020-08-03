《東張西望》介紹西貢行山郊遊秘景　主持林希靈親自回應網民憂慮

《東張西望》上周六介紹西貢三大行山郊遊秘景，由主持林希靈帶大家去綠蛋島、白水碗及白馬咀。有網民感嘆，相信經此介紹後，綠蛋島等地會逼爆人及滿地垃圾。林希靈親自在網上回應，表示行山郊遊一定要愛護大自然，若果處理不好自己垃圾的人，就不應該去。

上周六播出的《東張西望》介紹行山郊遊好去處，由經常上山下海的林希靈主持，先由相思灣划獨木舟出發，前往近期打卡熱點綠蛋島。林希靈在烈日下划了一小時，才到達目的地，絕不輕鬆。她形容綠蛋島的風景就像沖繩，大讚水質清澈。

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林希靈在社交網站分享在綠蛋島上影的「天空之鏡」。（林希靈Instagram）

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前往綠蛋島有3個方法，在西貢租船是較安全穩妥的；至於像林希靈划獨木舟去，體能及技術缺一不可，還要熟悉水性，請勿亂試；另外，從龍蝦灣行山入去，約需3小時，途中要經過叢林，部分位置要攀爬，難度亦高，而且只能行抵綠蛋島對岸的小灘，有人嘗試在潮退時涉水登島，亦有一定危險性。

林希靈回應網民，表示處理不好自己垃圾的人，就不應到郊外去。（林希靈Instagram）

林希靈在Instagram分享在綠蛋島的照片，有網民留言：「俾你哋介紹完，個島就會逼爆人加垃圾。」林希靈親自回應，呼籲郊遊人士一定要自己垃圾自己帶走，她表示：「自己垃圾一定要自己處理。去得郊外，一定要愛護大自然。如果連自己製造出來的垃圾都處理唔到的話，就唔應該去了。」

林希靈還介紹了另外兩個西貢郊遊秘景，包括難度較低的白水碗沙灘。（林希靈Instagram）

除綠蛋島外，林希靈之後還介紹了白水碗及白馬咀，這兩個地方難度較低，有山徑前往，不用涉水。由科技大學出發，沿樓級下行，很快就能遠眺白水碗瀑布，再沿路落到底，就行到白水碗沙灘。她特別提到沙灘有條白木橋，很適合文青及情侶拍照。

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至於白馬咀就由蕉坑起步，行往麻南笏，初段平坦多樹蔭，林希靈覺得很有日本行山的感覺，十分舒服。然而，行到白馬咀，除了有無敵海景外，她還發現有很多垃圾在岸邊。

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林希靈Instagram有很多行山相：

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