【足球轉會】美斯離巴塞已成定局　曼城準備以現金加三將求購

美斯要求離隊，令巴塞隆拿內亂推上高峰，關於美斯的轉會傳聞近日滿天飛，他與哥迪奧拿在曼城故劍重逢看來成數最高，西班牙傳媒透露「藍月亮」準備開出8950萬鎊加3名球員求購美斯。 另外，阿根廷傳媒表示美斯離隊已成定局，更指該名巴塞隊長已與哥帥接洽，稱希望再度為哥帥效力。

「巴塞大地震」先後「震走」斯迪恩及體育總監艾比度，如今連隊長兼靈魂人物美斯亦有意出走，猛烈程度可想而知。普遍認為巴塞現任會長巴杜美奧（Josep Bartomeu）是大地震的始作俑者，西班牙傳媒指該名巴塞會長希望「補鑊」，不惜以提早下台換取美斯留隊，惟美斯卻沒有任何回應。

美斯父抵英國為子跟曼城傾合約 英媒爆年薪9000萬鎊

美斯嚷離隊觸發巴塞球迷眾怒 示威促會長問責下台

美斯感心死，離隊幾無轉圜餘地。（資料圖片／Getty Images）

美斯已向巴塞方面提出離隊，而他「想轉會」的消息成為近日最轟動的球圈新聞，轉會傳言隨之而來，其中似乎曼城及巴黎聖日耳門機會最大。

要促成美斯的「驚天轉會」，巨額的轉會費絕不可少。根據西班牙《Sport》的報道，曼城方面正準備出手求購美斯，希望以8950萬英鎊的轉會費，加上貝拿度施華﹑加比爾捷西斯及艾歷加西亞3名球員。另外，該西媒透露美斯即將向公眾解釋離隊的理由。

另一支有力羅致美斯的豪門球會，正是剛從歐聯決賽落敗的巴黎聖日耳門，《天空體育》記者Bryan Swanson透露尼馬向會方提出簽入美斯，而體育總監里安納度亦曾與美斯的經理人接觸，但雙方未有任何實質報價。

傳曼城3人加入美斯的交易籌碼（按圖放大）：

在美斯的家鄉阿根廷方面，當然同樣有不少關於美斯的新聞，部份更指美斯心意已決。阿根廷傳媒記者Veronica Brunati稱，美斯離隊已成定局，他更與曼城主帥哥迪奧拿接觸，直言薪酬並不重要，願意減薪加盟曼城，再度與哥帥合作。

盛傳美斯有意加盟曼城，與哥迪奧拿再度聯手。（資料圖片／Getty Images）

巴塞球迷上街支持美斯：

美斯潛在新東家賠率：