足球轉會｜祖雲達斯趁亂洽蘇亞雷斯　與咬肩冤家連線　夥C朗攻堅

朗奴高文在巴塞隆拿亂局下接任領隊一職，甫上台銳意清洗一眾老將，當中包括蘇亞雷斯，根據西班牙傳媒報道蘇亞雷斯對球會的做法大感不滿。
巴塞隆拿如此對待蘇亞雷斯，該名烏拉圭前鋒勢離開魯營球場，意甲班霸祖雲達斯恰巧正尋覓前鋒，消息指「祖記」已向蘇亞雷斯拋出橄欖枝，繼與美斯合作多年後，如今有望與另一球王C朗拿度並肩作戰。
蘇亞雷斯效力巴塞隆拿6個球季，曾經與美斯及尼馬組成「MSN」組合，為巴塞贏得西甲及歐聯等錦標。時移世易，當年強勢的巴塞今非昔比，「大換血」成為新帥朗奴高文上任後的首要任務，包括蘇亞雷斯在內的功臣無一倖免，西媒稱朗奴高文僅以一通不足1分鐘的電話，告知蘇亞雷斯已不在未來計劃中。
蘇亞雷斯披上巴塞球衣建功的畫面或不復見。（資料圖片／Getty Images）
西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：
蘇亞雷斯勢離開效力6年的巴塞隆拿，現年33歲的他仍有吸引力，足球網站《Goal.com》稱祖雲達斯已與蘇亞雷斯接觸，希望將該名烏拉圭箭頭帶往都靈。
祖雲達斯新任主帥派路日前確認希古恩即將離隊，「祖記」需要為前線添兵，伙拍C朗拿度及戴巴拿等球員，而傳聞迪斯高及魯爾占美尼斯正是目標人物之一。蘇亞雷斯如今被巴塞棄用，對祖雲達斯是最佳時機羅致該名烏拉圭前鋒，以蘇亞雷斯的級數與C朗合作相信問題不大。
蘇亞雷斯在巴塞與美斯合作多年後，如今有望與另一球王C朗並肩作戰。（資料圖片／Getty Images）
祖雲達斯球迷看見C朗拿度與蘇亞雷斯有機會組成恐怖「高產量」鋒線可能先感到興奮，但祖雲達斯隊長基亞連尼見到這位潛在新隊友，肩膊可能會感到痕癢！
基亞連尼與蘇亞雷斯2014世盃結緣：
心中清球迷都會記得，蘇亞雷斯和基亞連尼在2014世界盃時曾上演一幕「咬肩門」，當年烏拉圭在世盃分組賽遇上意大利，蘇亞雷斯曾出口傷人咬傷基亞連尼，最終被判國際賽停賽9場和暫停足球活動4個月。事過境遷，二人最後已冰釋前嫌，基亞連尼亦為蘇亞雷斯幫口，指他作為球員只是太熱情和執着，當時判罰遠離足球4個月也太誇張。相信二人假如真的成為隊友，也問題不大。
盛傳祖雲達斯的入貨清單（按圖放大）：
C朗新球季前下戰書 「我要征服全世界」
祖雲達斯早前解僱沙利後，由名將派路走馬上任，早前已開操為新球季作好準備。C朗與家人度假「叉電」後歸隊，他在個人社交網站表明新球季的野心，C朗希望與球隊征服意大利及歐洲，甚至全世界，向各大對手下戰書。在新球季，C朗將努力地繼續打破紀錄﹑克服困難﹑力爭冠軍及個人殊榮，希望新一季比去季進步，即使C朗年屆35，但依然拼勁十足。
祖雲達斯新領隊派路上任後，已領軍開操為新球季作準備。（祖雲達斯Twitter截圖）
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【今夏已落實轉會】