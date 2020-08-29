【網球】大坂直美重回球場苦戰闖決賽　切膚之痛視爭取平權為己任

22歲日籍網球手大坂直美於27日因美國爆發的非裔男遭警察槍擊事件，憤而退出辛辛那堤公開賽。經女子網球聯會（WTA）與美國網協挽留後，她在隔日宣布繼續出戰4強，並擊敗比利時球手晉身今晚決賽。

WTA巡迴賽出道的那個16歲之夏，她說她沒有智能手機，因為想遠離互聯網。

「在網上，寫了很多關於我的事情，有人說我是『Blasian』（Black與Asian混血），什麼是Blasian？我是日本人，也是黑人喔。」她在16歲時接受訪問時曾表達不滿。然而，6年過去，智能手機已成為她生活的一部分，她的Instagram關注人數突破120萬人，成長的小妮子也以媒體的力量表達訴求。

父親是海地裔美國人的大坂直美，在5月首波黑人平權運動中曾多次於社交媒體發聲，前日亦就布萊克被槍擊後表明罷賽，她在Twitter發文：「在我成為一名運動員前，我是一名黑人女性。身為黑人女性，我認為目前有更重要的事情值得關注，而非看我打網球。」惟事隔一日，她最後仍決定出戰今晨的辛辛那堤公開賽4強戰。

兩個大滿貫得主的大坂直美，有一半黑人血統，又正在美國比賽，發生槍擊事件讓她難以平復情緒。（GettyImages）

世界排名第10的她，穿上印有「Black Lives Matter」字樣的黑色T恤進入球場，繼續表態聲援黑人平權運動。「我一度退賽以支持種族平權、對抗警察暴力，並準備好棄權予我的對手。然而與WTA和美國網協長時間商討後，大會願意延後所有比賽一日，在我看來，已吸引了足夠的目光來關注平權。」

大坂回心轉意於4強戰復賽，穿上「Black Lives Matter」的T恤進場。（AP）

前一晚失眠 有別於以往比賽情緒

她在4強面對世界排名第22的比利時球手梅頓絲（Elise Mertens），奮戰逾2小時後終以6:2和7:6直落兩盤擊敗對手，殺入決賽。

這名兩個大滿貫得主賽後坦言之前一晚睡不好︰「今日比賽有點壓力，昨晚一直睡不到，我很高興能打出水準，這跟我以往的4強不一樣，我的情緒很不同，很高興我沒有精神崩潰。」大坂直美在首盤就展開強烈壓迫，第2盤也以2:0領先，梅頓絲連取4局反超前，大坂再連贏兩局扳平，最後打到「搶7」才分出勝負。

賽後記者問她當初聲援黑人平權罷賽是否勇氣的決定，大坂卻否定：「我只是想做有能力做到的事情而已，因為這是我的責任。老實說，我在發文後有點害怕，更關掉了電話，不知道決定會引來什麼評論，不過收到了很多球手及其他人的支持。」大坂直美將在今晚決賽迎戰前女單一姐、31歲白俄羅斯女將艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）。

非裔男遭槍傷體壇掀罷賽潮：

美國體壇早前聲援George Floyd事件（按圖放大）：