【F1】咸美頓不響應罷賽照鬥比利時站　特別標誌悼念去年殞落新星

繼非裔美國人George Floyd被殺後，美國黑人比歷克（Jacob Blake）被警察槍擊一事，觸發另一輪的示威浪潮。正在進行的NBA季後賽，由公鹿發起罷賽，其後包括WNBA﹑MLB及美職聯等賽事先後罷賽。 高調支持「Black Lives Matter」的F1六屆世界冠軍咸美頓，對美國的反歧視運動表示支持，但「咸爺」將照常出戰本周末的比利時站賽事。

早前非裔美國人George Floyd被當地白人警察濫殺，觸發世界各地的反歧視示威。美國黑人比歷克上周日（23日）於威斯康辛州基諾沙（Kenosha）市，被警員近距離開槍射擊，並引致他半身癱瘓，而事件再度引發示威浪潮。

原定周三（26日）上演的NBA季後賽，因為公鹿率先決定罷賽抗議，及後一連兩日的季後賽同受影響。NBA帶頭罷賽後，WNBA﹑美職聯（MLS）及職棒大聯盟（MLB）一同決定延期，為公義發聲。

咸美頓繼續為正義發聲 聲援示威者拉倒奴隸商人銅像

美國各大賽事罷賽（按圖放大）：

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【基諾沙示威變成警民衝突且有人死亡】

在George Floyd事件後，F1世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）敢於發聲，在分站開始前亦會單膝跪地，並經常在社交網站聲援平權運動。如今再度出現不公義事件，咸美頓在比利時站稱，將繼續站在公義的一方，「即使經歷多場的平權示威，公義依舊未能彰顯，如今再度發生不公事件，這是令人厭惡的。」

美國各大賽事紛紛選擇罷賽抗議，該名平治車手稱自己在比利時，未知罷賽是否有效，故此他將在今站照常出賽，「事件在美國發生，而如今我人在比利時，我並不知道做什麼可以聲援他們。我在今站照常出戰，我會嘗試與F1賽會方面溝通，試圖提升公眾對反歧視運動的關注度。」

咸美頓高調發聲支持「Black Lives Matter」，惟他今周將不會響應罷賽。（資料圖片／Getty Images）

F1未來6站賽程（按圖放大）：

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F2新星去年斯帕殞落 加斯利為亡友而戰

一年前，F2車手侯拔（Anthoine Hubert）在比利時站發生致命意外，命喪斯帕賽道（Spa-Francorchamps），終年22歲。今年比利時站為紀念該名殞落的法國新星，在F2及F1開賽前默哀1分鐘。侯拔意外離世後，F2賽會宣布榮休侯拔的19號，以侯拔全名縮寫的「AH」及他的19號合組成的標誌，將在今個比賽周末印在全數戰車上。

F2新星比利時站喪命 戰車遭攔腰直撞 F1如期舉行

侯拔去年在比利時站遇上致命意外，喪命斯帕賽道。（資料圖片）

與侯拔從小認識的艾法托利（AlphaTauri）車手加斯利（Pierre Gasly），二人在青少年期間是室友，交情深厚。好友意外身故，加上被降落紅牛二隊，使當時的加斯利意志消沉。

加斯利相隔一年後重臨舊地，亦難免觸景傷情，先到侯拔出事的地方獻花，他在今站同樣使用特別的頭盔紀念故友，「我從未想像侯拔如此離開我們，即使今早來到賽道，我依然未能接受他的死訊，我希望今周末交出好成績，使在天上的他為我感到高興。」