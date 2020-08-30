【社區盾】阿仙奴門將疑似挑釁雲迪積克　廠迷讀唇專家上身

阿仙奴於社區盾互射12碼擊敗利物浦，為新球季打下強心針。奪標功臣之一當數門將達米安馬天尼斯。有「兵工廠」球迷讀唇專家上身，發現這名阿根廷門神於互射12碼，雙方揀選先後次序時出言挑釁利物浦隊長雲迪積克。

馬天尼斯今仗兩度救出「紅軍」射手沙迪奧文尼近距離的射門，雖然最後清白身不保，被南野拓實射入追平一球，仍難掩這名阿根廷「槍手」今戰功勞。

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馬天尼斯今仗兩度救出文尼射門，助球隊守到完場。（Getty Images）

雙方法定時間以1：1打和，依社區盾賽例直接以互射12碼分勝負，雙方隊長擲毫決定選擇先後次序，門將都在隊長身邊，有網民發現馬天尼斯對利物浦隊長雲迪積克「口噏噏」，即時扮演讀唇專家。

馬天尼斯被南野拓實射破十指關。（Getty Images）

馬天尼斯賽後上載慶祝圖片。（instagram @emi_martinez26）

馬天尼斯同VVD講乜？

雲迪積克選擇先射，網民指馬天尼斯當時對VVD說：「認真？你肯定（要射先）？（You sure? Are you sure？）」而且更再問一次時頭側向一邊，極有難以置信的感覺，擺明向利物浦挑機。

最終利物浦有年青前鋒利安比維斯達（Rhian Brewster）勁射中楣，阿仙奴5人全數中鵠，12碼以5：4氣走「紅軍」奪得社區盾。

The absolute *stones* on @emimartinezz1 VVD says they’ll shoot first. Emi “You sure? Are you sure?” 🏵🥇🏆 He should have listened. #COYG #AFC #Arsenal pic.twitter.com/nBx8Np9OOj — Not that kind of Dr. Jeremy Cook (@WaterGunner42) August 29, 2020

比維斯達勁射中楣，只能說實在欠運。（Getty Images）

事實上，「廠迷」不只有出色的讀唇能力，而且更天生裝有鷹眼。早前有球迷於社交網站上載一條極為模糊的短片，指奧巴美揚現身於酋場球場影「續約相」，有球迷指會否另有其人，但該名球迷直言疑似奧巴男士身穿14號球衣，肯肯定是奧巴美揚。

廠迷「鷹眼」認到奧巴美揚：

Pierre Emerick-Aubameyang has been spotted at the Emirates.



Look at the back of his shirt - No. 14 pic.twitter.com/wO3yFDhH6r — 🩸 (@EmileHive) August 26, 2020

盛傳阿仙奴入貨清單（按圖放大）

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