【西甲】巴塞隆拿遲遲未開刀　蘇亞雷斯勢獲賠償　如常歸隊操練

巴塞隆拿12年來首次4大皆空，季後球會人事大變動，朗奴高文上任主帥一位後大刀闊斧進行改革，球隊一班老將都面臨「革扯」，其中一人就是烏拉圭射手蘇亞雷斯。 有傳高文一通60秒的電話，就要蘇亞雷斯「執包袱」，但外國傳媒指巴塞隆拿遲遲未開刀跟錢有關。

西班牙傳媒稱，朗奴高文周一致電蘇亞雷斯，告訴他不在巴塞的未來計劃之中，他沒有其他選擇，只能接受，而蘇亞雷斯沒有要求朗奴高文解釋，整個通話僅約一分鐘。

再加上巴塞一代名將、前隊長佩奧爾於Twitter力撐美斯，寫：「尊重及讚賞美斯，我會全力支持。」蘇亞雷斯加上拍手Emoji支持，明顯已經「冇彎轉」。

巴塞隊友撐美斯向高層開火 名宿佩奧爾帶頭蘇亞雷斯和應

蘇亞雷斯離開巴塞是時間問題。（路透社）

佩奧爾公開支持美斯，蘇亞雷斯留言和應。（網上截圖）

高文聲大夾惡卻沒跟進 只因錢作怪

外國足球網站《Goal.com》近日透露，高文雖然棄用蘇亞雷斯，但如果要「阿蘇」即時解約離隊，巴塞隆拿將要賠償1400萬歐元。對於巴塞這樣的大球會而言，千萬歐元可能不是什麼大數目，但這僅限於平時。

蘇亞雷斯雖然離隊在即，但仍如常跟球隊操練。（路透社）

西媒盛傳朗奴高文欲清洗的球員：

巴塞會長巴圖美奧已多次聲稱因受新冠肺炎影響，球會在球壇停擺期間蒸發了2億歐元，今夏難以作出天價收購，故羅致國際米蘭射手拿達路馬天尼斯的工作處於停頓，「回收」現效巴黎聖日耳門的尼馬更是「問都費事」。

故巴塞隆現時仍未踢走33歲的蘇亞雷斯，或跟他們不想「貼埋大床」，賠錢給蘇亞雷斯轉投其他主要競爭對手，但以現時情況賣走這名烏拉圭前鋒不太可能，令巴塞進退失據。

蘇亞雷斯披上巴塞球衣建功的畫面或不復見。（資料圖片／Getty Images）

蘇亞雷斯雖然知道自己在巴塞的日子已進入倒數時間，但仍如常跟隊操練，直到球會作出決定為止。蘇亞雷斯為巴塞上陣283場攻入198球，助球隊贏得4次西甲、4次西班牙盃、1次歐聯及一次世界冠軍球會盃殊榮。

烏拉圭射手倘若今夏離隊，不愁沒有下一站。除了祖雲達斯之外，成名地阿積士、MLS球隊國際邁阿密都被傳對「阿蘇」有興趣。

盛傳祖雲達斯的入貨清單（按圖放大）：