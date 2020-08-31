英超│熱刺紀錄片上架　一句「摩連奴高峰已過」辣㷫Special One

熱刺紀錄片《All or Nothing》近日正式上架，很快就播到摩連奴成為熱刺新帥。摩帥上任後大打進攻足球，而且寬容了不少。 狂人不再？未必。 紀錄片見證摩連奴聽到外界批評他高峰已過，直接爆粗熄電視，Special One依然是Special One。

熱刺與Amazon合作，將2019至20年球季拍成紀錄片，見證普捷天奴出走、摩連奴上任、新冠肺炎使全球球壇停擺的動蕩一季。

普捷天奴11月遭解僱，摩連奴走馬上任成為頭條，因為他在曼聯3年未能領軍重返英超爭標行列，外界都認為摩帥技窮，對熱刺而言不見得是件好事。

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普捷天奴去季突然被炒，震驚英超。（Getty Images）

《All or Nothing》其中一幕講到摩連奴於辦公室內工作時，電視正在播足球節目，評論員指普捷奴被炒於網上引來極大迴響，但熱刺聘用摩連奴更震撼，摩帥聞言都抬頭一看。

評論員質疑熱刺是否「真的想要摩連奴的足球風格」，另一評論員即時否定，此時摩連奴已不能專心工作，雖然沒有抬頭睇電視，但亦不是在看面前工作，已全然留意兩名評論的說話。

摩連奴走馬上任，有人質疑摩帥已「回塘」。（Getty Images）

當講到摩連奴高峰已過，「只要看在曼聯發生什麼事」之際，摩帥突破起身走向電視機，更爆粗「Fxxx off」並熄電視，然後又回到寫字枱繼續工作，但鏡頭影到他的面帶慍色，可見心情一般。

除此之外，紀錄片亦記載了摩連奴上任後第2日與熱刺隊長哈利卡尼的對話，二人在目標上達成了共識。

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一句「摩連奴高峰已過」辣㷫狂人（內有不雅用語）：

My LORD this is incredible 😂 pic.twitter.com/sdRLPtjaHG — Elliot Hackney (@ElliotHackney) August 30, 2020

摩連奴是否熱刺的Special One？今季將會有答案。（Getty Images）

摩帥自信可讓卡尼成超級巨星

摩連奴跟卡尼說：「我相信你跟普捷天奴關係很好，我很喜歡這一點。我不時想既然球員跟前任主帥關係良好，跟我也可以相處融洽吧？我見到你昨天操練的表現，無疑你就是球隊領袖。」

摩帥續道：「這世界尊敬英格蘭足球，但他們亦認為足球巨星屬於其他聯賽，我想建立你的巨星地位。我作為一名教練，我認為亦有點相似。跟我合作，我相信可以幫助你成為真正巨星。」

卡尼聞言就即時回答：「這亦是我的目標，我認為熱刺及自己本人的表現都很好，但我想成為C朗、美斯這級數的球員。」

摩連奴是否高峰已過？卡尼跟摩連奴合作能否更上一層樓？9月12日英超開鑼將有更多啟示。

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