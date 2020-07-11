【英超】熱刺紀錄片預告曝易帥時刻　摩連奴步入艾歷臣「安已不」

熱刺與串流平台亞馬遜（Amazon）合作拍攝紀錄片，拍攝球會歷史上最重要時刻，新球場落成，首次躋身歐聯決賽，還有......易帥的時刻。 紀錄片的預告昨日發布，不足一分鐘的片段已經令不少熱刺球迷期待，正好記錄普捷天奴被炒後，摩連奴閃電上任的時刻，多名球員現出驚愕神情。已離隊的艾歷臣現出「WTF」神情，同一畫面另一人的神情，儼如「攞紅牌出場」。 這個彩蛋，你看到沒有？主帥摩連奴表示「你睇埋我份」。

Amazon的預告片約有20秒，暫時沿用同系列片名《All or Nothing》影着熱刺去季啟用的新球場，隨即接到普捷天奴畫面，旁白交待他被解僱。球會主席利維一句「我們要做認為對球會正確的事」，畫面轉到會議室內各球員的樣子，包括哈利卡尼、迪利阿里、艾歷迪亞等，看來是管理層交待普帥被解僱一事。

熱刺球迷懷念這一幕，懷疑這一位黑衣人嗎？（Getty Images）

鏡頭出現「changed」，到了改變時刻，特別的人出現。利維笑着引領摩連奴參觀球會，餐廳內的球員望見未來領導，錯愕神情表露無遺。迪亞手執餐盤露出「揸兜樣」，不及基斯甸艾歷臣的眼神令人深刻。他本來正在「撳電話」，看見摩連奴後，恍如定格，眉頭深鎖，手動也不動。鏡頭配上利維的話：「決定是對是錯，惟靠時日告知。」

慢鏡重播，原來驚愕者尚有孫興慜，一樣被震懾「O晒嘴」，但迅即被回頭的賓戴維斯遮住。

熱刺紀錄片預告逐格睇（按圖放大）：

+ 7 + 6 + 5

紀錄片如「人盯人」緊貼球隊各人的日常，教練首當其衝成為紀錄片主角之一。摩連奴在明晚北倫敦打吡主場對阿仙奴的賽前記者會坦言，紀錄片令他想起寓言小說《1984》，「有什麼值得享受？沒有，我不喜歡被『老大哥』監視的感覺。拍攝期間我嘗試忘記這件事，大部分時間都做到」。他稱片中事千真萬確，紀錄了球會一整天的運作，拍攝者當然滿意，「我不會看，我不想。我比任何人清楚每天的情况，但愛足球和體育的人，會覺得很有趣」。

孫興慜被逐時的失望樣子。（Getty Images）

普捷天奴曾不滿熱刺接受拍攝邀請，他要求在訓練場安裝攝錄機協助訓練不果，球會卻為拍攝在球會內四處「裝cam」，包括在普帥的辦公室。普帥直言影響工作，就算在辦公室內獨處也要控制情緒。

摩連奴帶領熱刺半季，尚在調整之中。（Getty Images）

英超第35輪直播賽程（按圖放大）：