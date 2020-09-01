【中超】戴偉浚表心跡願為國足披甲　封鄭智「最欣賞中國球員」

港籍球員戴偉浚今季加盟中超深圳佳兆業，他最近接受《南方都市報》訪問，表示希望為中國國家隊上陣，並認為前國足隊長鄭智是他最欣賞的中國球員。

效力中超深圳佳兆業的港籍球員戴偉浚，今季表現備受內地傳媒關注，早前已獲媒體封為「鄭智接班人」。這位21歲中場日前於中超「開齋」，令內地球圈進一步討論其代表中國國家隊出戰的資格。

效力中超深圳佳兆業的港籍球員戴偉浚，今季表現備受內地傳媒關注。（資料圖片）

曾稱傷退出港隊 具代表國足資格

戴偉浚擁有香港及英國護照，他在2018年曾獲時任港隊主帥加利韋特（Gary White）徵召，進入友賽泰國及印尼的初選名單。然而此子聲稱因傷退隊，之後卻被揭發參與中國奧運隊訓練，一度引起熱議。由於戴偉浚未曾為港披甲，內地傳媒報導指，深圳隊正為他轉換會籍，有望獲取代表國足出賽資格。

這位前狼隊U23球員接受內地《南方都市報》訪問時，被問到對外界期望他為國足效力有何看法，終於首度表態：「現在還早，首先要把聯賽踢好了再說。我肯定想代表中國隊出戰，但不能說打好了兩場比賽就能進國家隊。」

【中超】戴偉浚窄角度勁射斬處子球 開腔回應「鄭智接班人」稱號

戴偉浚踢足全場再獻助攻 內地網民激讚：外援般的存在

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留意中超賽事多年 最欣賞鄭智

戴偉浚憶述2018年跟隨荷蘭籍教練希丁克於國奧隊集訓，感覺機會十分難得，「我之前也沒去過什麼國家隊，那次集訓是非常高興。」他又指自己過往經常在父親陪伴下，於假期間到廣東或國內其它地方踢波及旅行，因此對國內文化及球隊有一定認識。「之前就很好奇，會常看中超的比賽，看這邊的球員有什麼特點。我在狼隊的時候已經做了很多了解。」

談及最欣賞的中國球員，戴偉浚指是「（鄭）智哥」，「他（鄭智）也在歐洲踢過球，也踢得不錯。中場球員來說，他是非常出色的一個。」這位港籍球員指自己加盟中超初期，沒想過在短期內成為球隊主力，只希望透過努力訓練，給予主教練良好印象。不過，他指自己的技術風格跟國內球員有所不同，「可能進攻上，過人、傳球、打門（射門）是我的技術特點，比賽就是把自己的特點呈現出來贏比賽。在身體對抗、防守企位和意識上，我還可以繼續提升。」

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