【中超】戴偉浚踢足全場再獻助攻　內地網民激讚：外援般的存在

中超大連賽區第7輪賽事，戴偉浚所效力的深圳兆佳業昨晚（24日）跟江蘇蘇寧踢成1：1平手。戴偉浚今場交出助攻，更一度左腳妙射中柱，賽後表現獲內地媒體及網民一致讚好。

深圳在8月中易帥、由前曼聯球員祖迪告魯夫（Jordi Cruyff）執教，香港球員戴偉浚昨晚為球隊對江蘇時踢足全場。此子上半場後上參與進攻，在禁區頂接應右路傳送後巧妙地扣過守衛，再以左腳射出內彎球，皮球直飛遠柱，惟最終中內柱彈出。

今季才加盟的戴偉浚雖已交出1記助攻，也曾搏得12碼，但仍未「開齋」，他於失機後一度抱頭及跪地，顯得特別肉緊。

戴偉浚上陣兼踢足全場，交出加盟中超後第二個助攻。（網上圖片）

↓↓↓↓戴偉浚妙射中柱後抱頭兼跪地，逐格重溫！↓↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

江蘇先憑巴西外援阿歷士泰斯拿先開紀錄，然而深圳戰至50分鐘扳平。戴偉浚把握敵軍後場失誤，第一時間直線傳至前鋒馬里腳下，後者推入禁區勁射網頂成1：1。最終雙方維持此戰果完場，深圳於大連賽區8支球隊中排行第5，比另一港將陳俊樂效力的廣州富力高1位。

深圳由馬里（右）接應戴偉浚傳送後建攻，終逼和江蘇1：1。（中超官方微博）

獲內媒讚「無價之寶」 如鄭智接班人

縱使戴偉浚未能取得進帳，表現仍一致地獲內地媒體讚賞。有媒體以「鄭智接班人無處尋？偽命題 李鐵快去看看深足小妖」撰文，指戴偉浚是今季深圳增援中的「無價之寶」。

該文章這樣寫道：「最讓人驚嘆的是21歲的戴偉浚在場上展現出了十分老成的一面，無論是拿球還是分球，或者適時的前插和後撤，戴偉浚都體現出了英超勁旅梯隊成員的實力。」

↓↓↓↓內地網民評價戴偉浚（按圖放大）↓↓↓↓

持有香港及英國護照的戴偉浚，2018年曾獲港隊徵召至大港腳初選名單，惟稱傷退隊後參加中國奧運足球隊集訓。

內地媒體也強調他具備中國國家隊的資格，更揚言：「人們哀嘆國足再無鄭智接班人的時候，戴偉浚的出現可以說是雪中​​送炭。戴偉浚如果可以加入國足，那麼國家隊的實力肯定會上升一個檔次。」

有網民更留言，指「深足8號（戴偉浚）就是本土的奧斯卡（前車路士中場），國足的主力軸向中理應有他的一席之地。」、「看看這個21歲的小戴，外援般的存在，再看大連那幫二十三四的球都傳不準，有什麼培養的必要？」及「太厲害了！超過了鄭智，國家隊大樑必須的。」