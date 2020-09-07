【F1】加斯利爆冷奪冠百感交集　被「燉冬菇」後發奮圖強

以為由平治車隊壟斷的F1意大利站，竟然爆出天大冷門，兩架「黑箭」三甲不入，最終由艾法托利的加斯利爆冷奪得首個分站冠軍，加上辛斯及史杜爾組成近年極罕的頒獎台組合。 去年由紅牛車隊「降呢」轉戰「細牛」的加斯利，今站在亂局下把握機會，首次登上頒獎台最高一級；升上「大牛」的艾邦，多次錯過登上頒獎台的機會，二人的命運會否就像今站一起步時，加斯利撞走艾邦一樣，該名法國車手以表現回歸紅牛車隊？

F1今季第8站，在蒙扎賽道（Monza）上演意大利站，戰力最強的平治車隊今站竟然爆冷未能登上頒獎台，保達斯起步不順「行路打倒褪」，及後受戰車設定等問題影響，大大影響戰力，全場一直只能在三甲以外的位置掙扎。原本領先的咸美頓在安全車出動前「偷雞」入站換胎，及後被罰10秒，最終力追下以第8完賽。

加斯利奪首勝 咸美頓被罰三甲不入 法拉利無法完賽

意大利站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

麥奴臣維修站前壞車，導致咸美頓違規入站被罰，完全扭轉今站形勢，艾法托利的加斯利（Pierre Gasly）在安全車出動前一圈換胎，當其他車進站時大幅得益，一下子躍進三甲。賽會在陸克萊意外後出示紅旗，賽事重開後該名法國車手立即登上次席，當咸美頓進入維修站接受10秒「Stop & Go」後，加斯利隨即成為帶頭車手，最終首名衝過終點，奪得職業生涯首個分站冠軍。

加斯利成為24年來首名贏分站的法國車手，法國總統馬克龍亦特意致電恭賀，可惜未能及時接聽，他笑言錯過總統的電話是一件非常瘋狂的事。

加斯利把握亂局，取得職業生涯首個分站冠軍。（Getty Images）

+ 7 + 7 + 7

加斯利首度登上頒獎台最高一級，開香檳後不禁坐在頒獎台，這個分站冠軍對去年「降呢」的加斯利別具意義。去年短暫升上紅牛，可惜戰績未如理想，僅戰半年便被貶至紅牛二隊（Toro Tosso），由艾邦取而代之升班，如今戲劇性奪冠，加斯利感觸良多。「季中被貶至紅牛二隊對我的打擊甚大，但使我更加專注在自己身上，我希望證明自己能力，我具備速度，我需要做的就是在賽事中展現個人的實力。」

加斯利經歷去年被「燉冬菇」後，如今奪冠在頒獎台上百感交集。（Getty Images）

今站甫起步，同在中游的加斯利及艾邦入第一個彎時發生碰撞，艾邦被加斯利撞出賽道外，賽會事後沒有處分加斯利，這一撞會否代表二人未來的命運？

艾邦剛升上紅牛車隊時，氣勢如虹，去年巴西站與咸美頓相撞，錯過首次登上頒獎台的機會，而加斯利卻首度奪亞。艾邦今年奧地利站再與咸美頓碰撞後，大大影響今季往及後賽站的發揮，表現患得患失並被受質疑。如今，加斯利更踏上頒獎台最高一級，以戰績證明自己，或有望回歸「大牛」。

意大利站三甲雖然是頒獎台的稀客，但加斯利與辛斯在去年巴西站亦試過一同開香檳加斯利兩次開香檳，有趣的是，加斯利兩次均在辛斯之上。

艾邦兩度錯過頒獎台後，今季表現患得患失。（資料圖片／Getty Images）

F1未來4站賽程（按圖放大）：