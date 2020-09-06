F1意大利站│加斯利奪首勝　咸美頓被罰三甲不入　法拉利無法完賽

F1周日舉行意大利站賽事，今站事故多多，法拉利雙子先後退賽，平治的咸美頓（Lewis Hamilton）犯規被罰，最後令人意想不到的是由艾法托利的法國車手加斯利（Pierre Gasly），力壓麥拿侖的辛斯奪得分站！

平治的保達斯（Valtteri Bottas）起步不順，一度跌落第6位，紅牛的韋斯達賓（Max Verstappen）第5位起步亦出現失誤跌了3個位置。麥拿侖的諾里斯（Lando Norris）相反一起步不斷衝前，入4號彎時過保達斯殺上第3位。

法拉利今站的排位表現不濟，華迪爾（Sebastian Vettel）要於第17位起步，本來有機會爬頭超過威廉士的羅素（George Russell），但卻因剎車失靈，於第一個彎衝出跑道，鏡頭更影到「四屆」的左後剎車起火，第8圈就上岸。

華迪爾壞車，兩台法拉利齊齊退賽。（路透社）

陸克萊炒車幸好未有大礙。（網上圖片）

由於今站各隊的Racing pace差不多，除了咸美頓有乾淨氣流能拉開距離外，前列競爭陷入僵局。第20圈卻起了變化，麥奴臣（Kevin Magussen）壞車於維修站口停下來，賽事出動安全車，咸美頓選擇換胎，位置讓了給沒有入站的麥拿侖車手辛斯。

麥拿侖與多支車隊都未有入站，原來情有可原。咸美頓入站時原來維修站未有開放，故他與亦有入站的愛快車手基奧雲拿斯（Antionio Giovanazzi）都有被罰的機會，兩人被罰入Pit停10秒。

陸克萊意外使賽會出示紅旗。（路透社）

賽事於第24圈重新開始，陸克萊（Charles Leclerc）因為提早進站，故在安全車期間不用入站殺上第6位，重開更成功K.O.基奧雲拿斯，卻在最後彎道失控衝出跑道，撞毀了防撞欄，賽會出紅旗暫停比賽。

咸美頓被罰入站停10秒。（路透社）

今站事故多多，但爬頭畫面卻不多。（路透社）

咸美頓於比賽重開後很快就入站接受10秒處分。跌到最後，到41圈追到第14，最後以第8完成比賽。

艾法托利的加斯利起步後爬上第2位，咸美頓入站受罰後佔據了首位，到末段似乎捱不到最後，但仍力壓麥拿侖的辛斯（Carlos Sainz Jr.）走上頒獎台最高位，得到F1生涯首次冠軍，Racing Point「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）最後得到季軍。

意大利站前十成績：

+ 4 + 4 + 4

24歲的加斯利成為柏尼斯（Olivier Panis）1996年奪得摩納哥站冠軍後，首名奪得分站冠軍的法國車手。這亦是艾法托利（前名紅牛二隊）2008年後首勝，無獨有偶亦是意大利站，當時奪得冠軍的正是今站退賽的華迪爾。

加斯利賽後說：「今站真的是太瘋狂了。，去年首次上頒獎台，現在又在Monza奪得首勝，我找不到合適的字眼去形容過去18個月的經歷。」

F1未來5站賽程（按圖放大）：