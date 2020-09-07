【環法】瑞士車手單騎90KM遺憾輸車轆　羅力克避開意外黃袍加身

環法第9站爆發激戰，除了有瑞士車手靴胥（Marc Hirschi）精彩單騎90公里外，總排名亦有大變，一眾車手於山上不停開火，最後英國的阿當耶斯（Adam Yates）失去黃衫，斯洛文尼亞車手羅力克（Primož Roglič）成為總排名領先。

22歲的靴胥在比賽還有90KM左右進攻，然後進入「個人計時賽模式」，在陡峭的路段與主車群有約3分鐘距離。今站賽事有兩段1級爬坡，對一眾車手都是極巨大的挑戰。主車群更是慢慢出現撕裂，不少車手開始落後，總排名的競爭者都開始蠢蠢欲動。

靴胥單騎90公里。（美聯社）

果然，斯洛文尼亞的樸加查（Tadej Pogačar）率先發動攻勢，羅力克、貝勞（Egan Bernal）及米基蘭達（Mikel Landa）都發力跟上，但領先的耶斯卻無力還擊，慢慢就被主要競爭對手拋開，失去戰衣只是時間的問題。

領先的靴胥除了爬山路段表現出色，落山的技術亦十分出眾，線位愈攞愈盡，本來差距已被追到15秒內，但下坡路段讓靴胥一度將距離拉開近半分鐘。

靴胥未竟全功，賽後直言可惜。（美聯社）

靴胥去到最後仍爭取分站勝利。（美聯社）

可惜，靴胥單騎獨走多時，進入最後一段上山已是強弩之末，最後還是被樸加查、羅力克等人追上。不過，靴胥未有放棄，最後一公里準備衝刺時竟鎖緊Lock鞋，而且更在最後500米左右率先發難，但最後被樸加查，輸該名斯洛文尼亞車手一個車轆，得到第9站第3。

樸加查對自己勝出第9站感到意外。（美聯社）

羅力克黃袍加身。（美聯社）

今站有如此出眾表現，但靴胥賽後仍是有點遺憾：「我沒有感到高興，沒有勝出今站只感到遺憾。」

羅力克雖然以第2回終點，但是總成績上已升上第1。不過，能得以「黃袍加身」，羅力克亦要慶幸自己在山頂沒有與樸加查「攬炒」。當時，樸加查回望後面車手，而羅力克卻在盲眼位，30歲的羅力克差點撞到同胞，事後即時道歉，兩人亦邊踩車邊握手言和。