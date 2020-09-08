【羽毛球】桃田賢斗車禍後首隨日本隊集訓　獲D Cup水着女神打氣

日本羽毛球星將桃田賢斗在今年初馬來西亞大師賽封王後遭遇車禍，經過休養後已逐漸恢復狀態，時隔7個月隨日本隊集訓，大有機會出戰最快10月重啟羽壇賽事的湯優盃。

羽毛球男單頭號球手桃田賢斗剛在1日度過了26歲生日，今年一月在馬來西亞捲入致命車禍的他，起初只有臉部出現傷勢，但回國後才發現眼窩底骨折的情況，緊急進行手術，養傷期間被逼放棄爭取全英賽兩連霸。

桃田在6月時曾表示自己已完全恢復，能全心全意投入訓練，日本羽毛球總會今日發布他的最新狀況，指他在9月1日已隨日本隊進行集訓。

剛在今月1日步入26歲的桃田賢斗，去年單季勇奪11冠，創下男單的歷史新猷，卻不幸於年初遇上車禍，休養近半年。（GettyImages）

重新歸隊集訓備戰 頻上電視獲女神打氣



相隔7個月正式歸隊到東京味之素國民訓練中心（NTC）集訓的桃田，表示意外後有循序漸進地練球，對於久違的集訓，他說道：「與日本隊的隊友能再相聚在一起，一球一球高質的練習。」

近月全面復出的日本球王頻頻在媒體亮相，上了不少日本綜藝節目，其中在人氣節目《閒聊007》（ しゃべくり007）中，工作人員找來了他的「女神」吉岡里帆為他錄製打氣片段，擁有D Cup身材、仙氣臉孔的吉岡笑指桃田眼下位置的痣很「卡哇咿」，並歡迎他傷後復出，獲女神鼓勵的桃田笑個不停，非常高興。

擁有天使臉孔、魔鬼身材的吉岡里帆是新一代「水着女神」。（網上圖片）

桃田與水着女神「合演」：

料10月湯優盃強勢復出

桃田賢斗近3年狂掃24座冠軍，去年單季勇奪11冠，創下男單的歷史新猷，被視為東京奧運男單金牌大熱。沒想到今年1月在馬來西亞發生車禍，休養後狀態慢慢恢復卻又碰上新冠肺炎疫情，國際羽聯（BWF）各站賽事也停擺至今。

BWF上月公布最快的比賽將是按原定計劃、10月3至11日於丹麥舉行的湯優盃。據日媒指，參與集訓的桃田大有機會在該盃賽強勢復出。

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