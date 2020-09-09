【歐國聯】法國克羅地亞重演世界盃決賽　洛夫雲控球抽射一氣呵成

歐國聯A級第3組出現一場入球騷，法國主場以4：2擊敗克羅地亞。這場除了入波多，幾個入球都很高質素，其中克羅地亞開紀錄的一球，中堅洛夫雲更展示他優秀的球技，由控球到射門一氣呵成。

當地時間昨晚（9月8日）的歐國聯A級第3組，法國主場對克羅地亞，重演世界盃決賽翻版，射手基利安麥巴比確診新冠肺炎，無緣上陣，今仗由安東尼馬迪爾、基沙文及賓耶達合作攻堅。不過，先開紀錄的是牌面稍遜的克羅地亞，他們靠一次角球攻勢開紀錄。

洛夫雲與隊友慶祝先開紀錄的入球。（路透社）

在17分鐘，克羅地亞開出角球，法國的穆沙施素高頂高，見高不見遠，落在克羅地亞中堅洛夫雲的位置，法國守將盧卡斯靴南迪斯亦馬上趕去。皮球從高空而下，對手亦快將拍到，洛夫雲會怎樣做？頭槌頂向門前，抑或控下來等隊友支援？

【洛夫雲精彩入球逐格睇】

+ 2 + 2 + 2

這名現效辛尼特的前利物浦中堅藝高人膽大，如「膠水腳」一樣控下皮球，右腳順勢扣過盧卡斯靴南迪斯，再用左腳抽射入網，為克羅地亞開紀錄。

如果說這球是洛夫雲個人技術的表現，那麼法國在43分鐘追平的一球，就盡顯團隊合作的默契，以連續3腳第一時間的傳球及射門破網。賓耶達在禁區內接應隊友的直線，第一時間彈橫，予左路入楔的馬迪爾。馬迪爾同樣第一時間傳中，基沙文就用左腳「窩利」射入，法國追成1：1。

【基沙文精彩入球逐格睇】

基沙文與助攻的馬迪爾慶祝。（美聯社）

完上半場前，賓耶達右路傳中，洛夫雲截不到，馬迪爾中路接應射門中柱，再省中克地羅地亞門將利華高錫入網，法國半場領先2：1，這球最後算作利華高錫的烏龍球。

【法國完半場前領先】

換邊後，克羅地亞以一個精彩的入波扳平，在55分鐘，高華錫後半場放出一記致命直線，穿透法國中場及後防兩線，前鋒比卡奴接應，帶波入禁區，法國左閘費蘭特文迪全程緊纏，基文迪朗格勒及烏柏美卡奴亦隨後趕到，3人夾擊比卡奴。不過，比卡奴以寡敵眾，左拐右拐，最後鏟射入網，追成2：2。

【比卡奴為克羅地亞扳平】

最後，烏柏美卡奴在65分鐘接應基沙文角球頂入，加上基奧特在77分射入12碼，法國以4：2擊敗克羅地亞，比數與兩年前的世界盃決賽一樣。法國贏波後與葡萄牙同得6分，並列首位。

基奧特末段射入12碼。（美聯社）

【昨晚4場歐國聯A級賽果】

【全場精華片段】