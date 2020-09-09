【歐國聯】英格蘭試陣賽和丹麥　新丁地標戰表現不及場外醜聞搶鏡

英格蘭國家隊主帥修夫基一向敢於起用新人，他在今個國際賽日揀選7名新人出戰歐國聯，除了門將甸恩軒達臣外悉數取得首頂「喼帽」。英軍分別險勝冰島及悶和丹麥，戰績不似如期，修夫基賽後指實驗性試陣取得不少成果。

英格蘭上仗憑史達寧完場前的12碼一箭定江山，作客一球擊敗冰島後造訪丹麥，主帥修夫基變陣出擊，排出3-5-2迎戰丹麥，以艾歷迪亞﹑祖高美斯及新丁高亞迪扼守中路，另一名新兵加雲菲臘斯（Kalvin Phillips）同樣正選上陣，前線續以哈利卡尼伙拍史達寧及查頓辛祖攻堅。

卡尼與舒米高在歐國聯賽場再度碰頭。（路透社）

其餘歐國聯賽果（按圖放大）：

英格蘭全場攻門欠奉，直至完場前出現黃金機會，隊長哈利卡尼接應長傳推過門將卡斯柏舒米高射空門，幸好佐真遜及時救駕護空門，最終兩軍全場互交白卷，握手言和。

哈利卡尼錯過黃金機會逐格睇：

英軍今仗棄用4-4-2，改以3-5-2出擊，最終悶和丹麥，修夫基賽後表示試陣是為了發掘更多不同的可能性，「我們嘗試以不同排陣出戰，事關當我們面對強隊時，有必要以不同的戰術應戰，今仗賽和丹麥後，我們在不同方面有得著。」

修夫基揀選7名新兵入伍，除了門將甸恩軒達臣外，其餘6名球員同樣獲得首頂國家隊「喼帽」。修夫基今仗以狼隊隊長高亞迪及列斯聯的加雲菲臘斯擔任正選，當戰情膠著時，修夫基換入基亞利殊及美蘭尼爾斯，加上上場披甲的菲爾科頓及格連活特，6名新兵亦有機會登場。

英格蘭7名首獲「喼帽」球員：

「維拉柏豪」首度代表英格蘭大國腳僅得十多分鐘的表演時間，基亞利殊未能改變戰局，雖然地標戰的上陣時間不多，但他依然感到十分光榮，「有機會代表國家隊出戰，不管是後備入替的十多分鐘，我依然感到十分光榮，這是我生涯最美妙的一刻，我亦對表現感到滿意。」

英格蘭名將華度（Chris Waddle）則對基亞利殊抱不平，他指後備入替不足以讓基亞利殊表現自己，並指修夫基錯過考驗基亞利殊是否適合國家隊的最好機會。

基亞利殊今仗後備入替，有名宿認為修夫基給予他太少上陣機會。（Getty Images）

6名國家隊新鮮人，兩仗內悉數上陣，論表現或不分上下，菲爾科頓及格連活特在場外卻節節大勝，兩名新星戰畢冰島一仗後，邀請冰島女生到酒店房間相聚，事件曝光後隨即被修夫基逐出國家隊。

英格蘭兩新星地標戰後「網聚」闖禍 女主角：只是互相了解

6名英軍新鮮人地標戰表現：