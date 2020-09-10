行山意外｜中年婦衛奕信徑遭雷劈雨傘完好無缺　山藝教練分析因由

今日在將軍澳發生一宗行山被雷擊的意外，一名中年女性行至衛奕信徑時遭雷擊，右腰及雙腳灼傷，懷疑麻痺至動彈不得，幸好她送院時清醒。 山藝教練吳銨洋表示女事主「命大」，十分幸運，估計雷電並非從天上直接擊中她，估計雷電擊中事主身處附近地方，終被散開的電流經過而灼傷。

中國香港攀山及攀登總會山藝委員會主席吳銨洋看過報道後，認為女事主「好好彩」，他說：「很可能不是直接被雷電擊中。雷擊完一個地方，電流會向四方八面分散，她就剛巧被電流經過。如果直接被擊中，都可以說是必死的，很多時心臟停頓，要（救援人員）CPR搓住走。」

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行山遇雷暴應變貼士

從現場照片所見，警方來撿獲一把相信屬於女事主的縮骨遮，該雨傘看來沒有燒焦的痕跡。消息稱，女事主右腰及雙腳灼傷。吳銨洋表示：「如果雷電是經雨傘劈落去，應該是由手部開始灼傷。」傷者雙腳灼傷，估計是因為電流從地面經雙腳傳上去。

事發地點不算是荒山野嶺，鄰近將軍澳市區，而衛奕信徑也是大路，消防員上山救援亦不太困難。雖然是大路，但吳銨洋表示所有行山徑都有被雷擊的風險。如果在山上遇到雷暴，他建議馬上收起雨傘，穿上雨褸，避免濕身，盡快遠離高地。

登毅戶外培訓總監吳銨洋表示，被雷直接擊中凶多吉少，相信今次女事主不是被直接雷擊。（顏銘輝攝）

山藝教練：出發前應先留意天氣變化

吳銨洋強調避免令自己置身險境更重要，出發前或者在山腳準備起行前，都應該先留意天文台的消息，看看附近有沒有雷雨形成。他說：「天氣轉變會有時間，你見到密雲，遠方有閃電，如果是雨雲是吹向自己的方向，就要盡快撤退。」

雷擊會以高度突出的物件的目標，故在空曠地方或高地上時，行山人士被雷劈中的風險甚高。常言雷暴時躲在電線杆、大樹、燈柱及旗杆下會很危險，因為這些獨立的高物會是雷擊目標，當這些高物被擊中後，除了有倒塌風險外，由於電壓極高，會再放電擊中附近的東西。

此外，電流亦會經地面向四方八面傳導開去，再經雙腳進入人體，所以雨天地面濕滑都會有影響。如果有同行人士遭雷擊受傷，意味此地極之危險，請勿逗留。

在高地行山時，如果見到天氣即將變壞，應馬上趕到低地去。（資料圖片）

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另一名山藝教練梁百衡在之前的訪問中提及：「特別需要注意高地的平原，例如西貢的鹿湖高原、嶂上高原，或者牛耳石山、雷打石山。可能你突然感受到一股涼風，告訴你即將下雨有雷暴，預早見勢色不對，就不要獨自身處高地，快走進叢林躲避。」

「不要找獨立的高樹，因為雷電就是會劈落一些特別突出的地方。入多樹的樹林會比較安全，因為你相對而言不是最高，中雷的機會減低。」梁百衡補充：「盡量令自己乾身，如果雷劈落一個地方，之後沿地面擴散，如果你本身濕透，就很大機會導電。」