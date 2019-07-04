【夏天行山】近年至少兩宗被雷擊致死　遇雷暴應盡快離開高原山脊

今年4月，有行山人士在大澳象山遭遇雷擊，送院搶救不治。 雷擊是嚴重的山野意外，傷者大多有生命危險，所以行山人士應該避免在雷暴之下登山；如果在行山途中遇上雷暴，則要馬上離開高地，往低地走。

行山被雷擊的意外不多，但很可能致命，例如今年4月底，有中年男子行至大澳象山近山頂時，被雷擊中，雖由政府飛行服務隊救起，但送院後不治。去年7月，有18歲少年行經馬鞍山的彎曲山時被雷劈中，也是送院後不治。

遭到雷擊，可以致命。（資料圖片）

近兩年有行山人士遭雷擊致死的事件。（資料圖片）

電流會經地面傳導

雷擊會以高度突出的物件的目標，故在空曠地方或高地上時，行山人士被雷劈中的風險高。常言雷暴時躲在電線杆、大樹、燈柱及旗杆下會很危險，因為這些獨立的高物會是雷擊目標，當這些高物被擊中後，除了有倒塌風險外，由於電壓極高，會再放電擊中附近的東西。

此外，電流亦會經地面向四方八面傳導開去，再經雙腳進入人體，所以雷擊下傷者不一定只得一個。如果有同行人士遭雷擊受傷，意味住此地極之危險，請勿逗留。

天文台的閃電紀錄及預報：

出發前要看天文台預報

雷暴期間，所有戶外地方都不安全。如果天文台發出雷暴警告，就不宜到高地及空曠的地方。天文台稱：「無論雷暴影響範圍廣泛或只涉及某一地區，天文台都會發出雷暴警告。如果雷暴在短時間內只影響某一地區，天文台會在雷暴警告中說明雷暴影響的區域，以提醒市民作出適當的安排。」另外天文台有閃電位置資訊，還有一小時閃電預報，可供行山人士參考。

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雷暴期間，身處空曠的高地十分危險。（資料圖片）

在高地行山時，如果見到天氣即將變壞，應馬上趕到低地去。（資料圖片）

走進低地或建築物內躲避

若果行山途中遇上雷暴，則盡快離開山頂及山脊位置，走到山谷或山腰的低地，減低被雷擊的可能，最好是走進建築物內躲避。從空曠高地撤退的時候，行山人士應該分散地跑，避免同一時間多於一人被擊中。

香港岳峰攀石會山藝教練梁百衡提醒：「特別需要注意高地的平原，例如西貢的鹿湖高原、嶂上高原，或者牛耳石山、雷打石山。可能你突然感受到一股涼風，告訴你即將下雨有雷暴，預早見勢色不對，就不要獨自身處高地，快走進叢林躲避。不要找獨立的高樹，因為雷電就是會劈落一些特別突出的地方。入多樹的樹林會比較安全，因為你相對而言不是最高，中雷的機會減低。」

西貢的嶂上高原。（資料圖片）

在高地遇雷暴，第一時間是落山往低地。（資料圖片）

難以逃跑才選擇「雷電蹲」

梁百衡補充：「盡量令自己乾身，如果雷劈落一個地方，之後沿地面擴散，如果你本身濕透，就很大機會導電。」另外，盡量避免使用對講機及電話等電子儀器，有建議將這些電子儀器放入膠袋中，但效用成疑。

遇上雷暴，第一個反應是逃往低地；假如雷暴非常接近，走無可走時，才該選擇「雷電蹲」。行山人士可以分散蹲在絕緣物料上，例如露營用的防潮墊，盡量減低被雷劈的風險。由於電流可經地面傳導，故蹲下的時候，雙腳要緊貼，去減低雙腳之間的電壓差。