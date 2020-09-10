【F1】佩雷斯宣布離開Racing Point　華迪爾轉營夥拍史杜爾

墨西哥車手佩雷斯（Sergio Perez）周四（10日）宣布，今年完季後離開效力多年的Racing Point，但會繼續留在F1，或會轉投哈斯或愛快。 華迪爾（Sebastian Vettel）得到佩雷斯留下的空位，成為「太子爺」史杜爾（Lance Stroll）來年的拍檔。

佩雷斯於個人聲明中更指自己沒有所謂的「Plan B」，但無意離開F1，希望「找到能讓自己每圈繼續全力以赴的計劃」。

30歲的佩雷斯2014年由麥拿侖轉投Racing Point前身印度力量，車隊2018年出現問題時堅持留隊，故突然宣布離隊令人感到意外，他亦說：「在車隊最困難的時期我選擇共度難關，我為可以保住數名隊友的工作感到自豪，所以離隊實在使我感到傷感。」

佩雷斯離開Racing Point，結束6年賓主關係。（Getty Images）

佩雷斯2014至19年成績：

華迪爾開季前宣布來年離開法拉利後，Racing Point一直盛傳為該名4屆世界冠軍的下一站。不過，佩雷斯有約在身，史杜爾為車隊最大股東的兒子，似乎沒有「四屆」的位置，佩雷斯的離開，為華迪爾打開了轉隊大門。

佩雷斯背後有墨西哥3大電訊公司撐腰，每年為車隊帶來不少於2600萬美元的贊助，「Checo」出走，意味Racing Point將會失去一大筆贊助費。雖然佩雷斯未有明言，但從字裏行間可感到他是「被逼走」，而非自願離開。

佩雷斯雖曾因感染新冠肺炎缺席兩站賽事，但仍為Racing Point搶到34分。（Getty Images）

史杜爾來年拍擋變成華迪爾。（Getty Images）

Racing Point來年改名Aston Martin，華迪爾來投確可為「新車隊」打響頭炮。不過，外界一直質疑華迪爾是否已經「回塘」，而且能否適應中游競爭亦是疑問。

Racing Point宣布華迪爾加盟時，未有透露合約年期，只說「2021及後」，又指今次羅致華迪爾「表明了要成為賽事其中一支最有競爭力車隊的決心」。

華迪爾今年後離開法拉利，一直出路未明，如今肯定下年會留在F1。（Getty Images）

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

至於F1生涯8次上頒獎台的佩雷斯下一站有什麼選擇，一般認為哈斯及愛快都可以提供席位。哈斯近年表現嚴重下滑，愛快今年亦是表現差勁，但能為墨西哥車手提供車位的，確實只有這兩支下游車隊。

華迪爾今年在法拉利成績不理想。（網上圖片）

無論哪隊得到佩雷斯，戰力都會提升。佩雷斯雖然未曾得過分站冠軍，但自2011年於沙巴車隊出道後，多年奮戰表現備受肯定，排位、比賽速度都是一流，大膽進攻或強硬的防守，絕對是纏鬥中的「硬派車手」。

F1未來4站賽程（按圖放大）：