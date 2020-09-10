英超Fantasy│西洋棋王亦是神級領隊　成功之道跟冠軍級大腦無關

上屆英超Fantasy （Premier League Fantasy）鬧出種族歧視風波，最後冠軍資格被禠奪，排名一變之下，第11名的卡爾臣（Magnus Carlsen）成為第10。 卡爾臣的名字似乎像是尋常北歐人名，但這位卡爾臣卻是大有來頭──他正是國際象棋大師、2013年至今的世界冠軍。 在一個多達730萬人參與的全球遊戲中打入前十，卡爾臣靠的不是賴以為生的大腦，問他如何在Fantasy成為出色一名領隊，他給你的答案不存在任何魔法。

29歲的卡爾臣14歲就成為國際象棋大師（Grandmaster），2013年成為世界冠軍，一直保持頭銜至今，2014年錄得2882分的國際象棋評分亦是史上最高。

卡爾臣為當今棋壇第一人，但不用盯着棋盤上的形勢時，這名挪威大國手亦與不少普通人一樣。他去年接受英國傳媒訪問時說：「我不是那麼有文化修養的人，我平時跟大多數人一樣，我會踢足球、睇波，有時會睇NBA，花時間在我的Fantasy球隊上。」

卡爾臣指自己閒時與其他人一樣，多數都是「睇波、玩Fantasy」。（Getty Images）

被譽為「棋盤上的莫札特」的卡爾臣在Fanstasy亦有不錯的成就，去年12月更一度登上世界第一。Magnus Carlsen、世界排名第一，在一個在全球多達730萬名玩家的遊戲中即時引來極大的迴響，成為了眾人議論紛紛的話題，更有網民開始記錄他每周的轉會操作。

當時為第17輪賽事，卡爾臣該周以利物浦射手穆罕默德沙拿擔任隊長，該名埃及前鋒該仗梅開二度，助球隊以2：0擊敗屈福特。

沙拿於Fantasy是「錯位球員」，大家一般認為他是名前鋒，可是在遊戲中是名中場，故兩個入球加上Clean Sheet，擔任隊長分數雙倍及該仗出色表現獲得的Bonus Point，助卡爾臣賺取了32分。卡爾臣該周終得74分，累積分數排名走上了英超Fantasy的最高位。

卡爾臣登上世界第一的該周陣容。（網上圖片）

卡爾臣指自己見到沙拿入第2球時故作鎮定，但似乎知道自己有機會坐上世界第一的寶座。 （Getty Images）

卡爾臣指看到沙拿攻入第2球時，自己故作鎮定，並謙稱：「就算你是個出色的玩家，當然我不認為自己是其中一人，你要成為世界第一亦要相當幸運才有機會。」

棋王最終以2515分、第11名完成去屆賽事，但多得原本冠軍安頓洛夫（Aleksandar Antonov），因種族歧視言論被取消資格，卡爾臣成為總排名第10位，與冠軍的布爾（Joshua Bull）僅差42分。

英超Fantasy｜應屆冠軍遭褫奪資格 朋友舉報違規行為

卡爾臣去季最終得第10名。（網上圖片）

沒有秘技 致勝之道只得4個字

雖然並非世界冠軍，但Top 10已是一大壯舉，卡爾臣有什麼「秘技」可讓他走得那麼前？

卡爾臣曾表演矇眼下棋，而且更是以一敵十，最後更大獲全勝。今年初他又於倫敦大戰21名成人及富有國際象棋天分的兒童，最後僅花了一個多小時就獲得全勝。是這顆於棋盤打遍天下無敵手的大腦令到他在Fantasy亦大殺四方嗎？

沒有任何秘技、魔法，卡爾臣更指與下棋時會開盡最高轉數的腦袋無關，只是睇大量球賽，沉浸於數據庫之中，以及嘗試尋找其他人低估了的球員，換言之就是「做足功課」。

卡爾臣指做法與賭波有點相似：「分析數據讓你有更好的機會取得更多分數，但與此同時亦要相信自己的直覺，還有就是幸運女神站在你的一邊。」卡爾臣不時都會花時間在足球數據庫OPTA上，更自稱為「Opta-mist」。

Reddit網民更每周留意卡爾臣於Fantasy有什麼操作。（網上圖片）

進取未必成功 膽博膽亦曾撞板

當然，卡爾臣有時「膽博膽」的換人手法，有時亦會使他蒙受損失，如季尾購入愛華頓小將布蘭夫韋特（Jarrad Branthwaite），「拖肥糖」最後一戰對般尼茅夫輸1：3，布蘭夫韋特更是錄得負分。不過，從此可以見到，卡爾臣進取的風格，確可讓他從眾人中突圍而出。

雖然去年未能成為「雙料世界冠軍」，但卡爾臣指在Fantasy曾經站在世界第一的最高點，「永遠都是值得自豪的事」。

2019/20年度英超Fantasy最高積分球員Top 10：（位置為遊戲中所列位置）