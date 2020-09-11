【英超】利物浦隊長軒達臣補送餞別禮　前隊友洛夫雲無言感激

克羅地亞後衛洛夫雲去季助利物浦奪得英超冠軍後，結束6年「紅軍」生涯，轉投俄超勁旅辛尼特。 不過「Once a Red，always a Red」，利物浦隊長佐敦軒達臣未有忘記舊隊友，近日送上英超獎盃複製品，遠在一方的洛夫雲收到盡是感激。

洛夫雲效力「紅軍」6年，上陣185次助這支英超球隊贏得英超及歐聯冠軍。雖然不時失誤為球迷詬病，未能成為球迷寵兒，但這名2018年世界盃亞軍成員於利物浦內人緣甚佳，與射手穆罕默德沙拿更是「老友鬼鬼」。

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洛夫雲與沙拿情同兄弟。（Getty Images）

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洛夫雲近日於網上上載隊長佐敦軒達臣的餞別禮，一隻小型的英超冠軍獎盃複製品，他於Twitter留下感言：「多謝隊長！除了眼淚之外，不需要任何字句去表達我的感受。能與你一起走過這精彩絕倫的旅程，我實在是個幸福的人。你是更衣室內的真正大哥！新球季祝你們一切順利，多謝這份禮物。」

除了獎盃之外，軒達臣亦附上了信件，指洛夫雲「是球隊中的重要人物」，對利物浦過去兩季贏得多個獎盃都有極大影響，無論在克羅地亞或利物浦都是世界最佳之一。

洛夫雲上載收到英超獎盃的圖片。（網上圖片）

軒達臣寫給洛夫雲的信。（網上圖片）

「你本身就是隊長」

利物浦隊長又寫道：「就算在你自己面對重重難關時，你仍是處處為隊友着想。我永遠不會忘記你對我的支持，在更衣室內幫我領導球隊。就算沒有隊長臂章也好，你本身就已經是個隊長，我們都是如此的敬仰你。」

軒達臣去季以隊長身分舉起英超獎盃。（Getty Images）

軒達臣最後表示自己已想念洛夫雲，不時想起該名克羅地亞球員在更衣室中的大送笑彈，只要洛夫雲有需要，自己一定會率先站出來幫手，「記得只要有需要，你在利物浦的兄弟都會在你身邊。」

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