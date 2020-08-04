【足球熱話】洛夫雲轉會落機第一件事即call沙拿　繼續打情罵俏

克羅地亞守將洛夫雲離開效力6年的利物浦，轉投俄超球會辛尼特。抵達聖彼得堡後，他第一時間竟然不是致電妻子報平安，而是跟老友沙拿玩FaceTime視像通話。 即使分隔兩地，二人仍一如以往繼續針鋒相對取笑對方，洛夫雲一個冷笑話更令沙拿一度震驚得「O咀」。

辛尼特付出1090萬英鎊收購洛夫雲（Dejan Lovren），對這個31歲中路守將禮遇有加，並通過社交媒體全程追蹤他前赴球會的過程。辛尼特的公關人員十分識玩，明知洛夫雲與沙拿的友情是熱門話題，一落機便趁他由機場乘車前往球會途中，拍下兩人視像通話的短片。

近日沙拿將大把頭髮剪掉，洛夫雲一看到對方新形象立即大讚：「嘩，多麼好看的新髮型！」沙拿立即寸爆秒回：「多謝，比你的好看」。期間二人就髮型評頭品足，還同一時間拍一拍自己頭髮，默契程度依然爆燈。

【洛夫雲爆肌加盟辛尼特】

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【洛夫雲X沙拿視像通話】

之後洛夫雲說了個冷笑話：「我剛到埗。從機場出來，看到人們在歡迎我，他們後面有一隻熊。那真是瘋狂，然後我問：『這兒是動物園還是什麼的？』他們告訴我：『放心吧，他對人類很友善。』」沙拿聽到後一時間分不清此話真假，張大口呆若木雞，看到老友開懷大笑，知道被整蠱才放心笑出來。

兩人一輪親切問候，沙拿了解洛夫雲何時開始訓練後，又在開老友玩笑，「你現在是隊長嗎，還是不是？」洛夫雲語帶雙關地連續說兩次：「你想我做嗎？（You want me？）」，隨即說：「如果你這樣說，我會盡全力去做。」收線之前，洛夫雲忍不住再次讚賞沙拿的新髮型。

【BFF沙拿與洛夫雲的咖啡情緣】

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洛夫雲與沙拿因為一杯咖啡結緣，成為密不可分的老友，表面看來大部分時間都是埃及射手在欺負對方，到兩人分別一刻，向來較酷的沙拿特別拍下短片向老友致敬，表明Dejan是他的最好朋友並且深愛對方，令洛夫雲感動得熱淚盈眶。

Dejan回覆時說，「我們（的友情）是有點特別的。但正如我時常在說，那只是一個重大友誼的開始，就算我們分隔異地，他知道自己無論任何原因也可以隨時找我，我會一直在這裏為他守候。」

他認為，「這是一種更衣室由內到外的友誼」，並祝福一班利物浦前隊友健康、好運，最後加上一句「我們將會保持聯絡」，看似是說說就算的社交禮儀，對身為前利物浦「友誼先生」代表的洛夫雲而言，他就是能說到做到。兩人通話時他跟沙拿承諾：「我明天會再打電話給你」，難離難捨的友情，實際行動勝過千言萬語。