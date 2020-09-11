【美網】艾莎蘭卡反勝細威再闖決賽　莎蓮娜大滿貫24冠再夢碎

莎蓮娜威廉絲及艾莎蘭卡兩名「媽媽級」球手，二人在職業生涯多次碰頭，如今相隔4年再度在大滿貫對壘。二人過往10年在大滿貫交手，莎蓮娜悉數勝出，艾莎蘭卡在今仗終打破宿命擊敗細威，相隔7年再闖大滿貫決賽。 另外，日本的大坂直美與芭迪力戰三盤過關，繼去年澳網後再躋大滿貫決賽，力爭第二度美網封后。

今年美網在疫情下舉行，女單多名前列球手退賽，造就3名「媽媽級」球手打入最後8強，當中包括莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）及艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）這對老對手，她們8強分別擊敗皮雲高娃及梅頓絲晉級，二人在4強第23次碰頭。

對賽往績上，細威當然佔優，過去22次對決中贏得其中18次，而莎蓮娜在大滿貫鬥艾莎蘭卡更未嘗一敗，10次擊敗對手。

艾莎蘭卡與細威過往10次在大滿貫碰頭亦未嘗一勝。（資料圖片／Getty Images）

兩大大滿貫冠軍爭奪決賽席位，艾莎蘭卡首盤未站穩陣腳，莎蓮娜亦一改其慢熱的打法，開段一口氣連破兩個發球局，以局數6：1先拔頭籌。

該名白羅斯前一姐逐漸回復狀態，在次盤給予細威更多壓力，並順利破發，艾莎蘭卡以6：3扳成平手，需要進入決勝盤分勝負。艾莎蘭卡在決勝盤開段乘勝追擊，在細威發球局步步進逼，幾番拉鋸下再度破發，局數領先3：0，艾莎蘭卡其後力保領先優勢，並以6：3再下一城，盤數以2：1反勝晉決賽，首度大滿貫淘汰細威，第24次大滿貫奪冠夢再度破滅。

艾莎蘭卡產後首度打入大滿貫決賽。（Getty Images）

艾莎蘭卡復仇成功 事隔7年再躋美網決賽

艾莎蘭卡生涯第3度躋身美網決賽，在2012及13年兩度不敵細威屈居亞軍，如今終於報回當年一敗之仇，相隔7年再度躋身大滿貫決賽。該名31歲的白羅斯球手，在2016年底誕下兒子後，在大滿貫賽事表現平平，終在今年美網取得突破，並有望成為史上第4名大滿貫奪冠的「媽媽級」球手。

媽媽級球手齊發威 細威艾莎蘭卡晉級 力爭做史上第四人

艾莎蘭卡再度彈起，該名一子之母表示歸功於疫情的停擺，「新冠肺炎疫情對全球有非常大的影響，但卻給予我停下來的機會，可以重新思考，我在這段時期獲益良多，克服了對失敗的恐懼，使我放開懷抱出戰。」

艾莎蘭卡終打破宿命，首度在大滿貫擊敗莎蓮娜，大感難以置信。（Getty Images）

大坂直美再闖美網決賽 與艾莎蘭卡演辛辛那堤決賽翻版

另一場女單4強，由日本的大坂直美迎戰美國的芭迪（Jennifer Brady），該名2018年冠軍得主在首盤戰至「Tie Break」，以細分7：1先拔頭籌，芭迪在次盤還以顏色，以局數6：3追回一盤，大坂直美在決勝盤順利破發，以6：3再贏一盤，繼2018年後再闖美網決賽，力爭個人第二度在美網封后。

艾莎蘭卡與大坂直美曾經3次交手，大坂直美最近兩次皆在泥地擊敗艾莎蘭卡，二人在早前的辛辛那堤大師賽亦有機會碰頭，惜大坂直美在決賽因傷退賽，將錦標拱手相讓予艾莎蘭卡，如今二人可在美網決賽真正交手。

大坂直美力戰三盤擊敗芭迪，繼2018年後再闖美網決賽。（Getty Images）

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