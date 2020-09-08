【美網】媽媽級球手齊發威　細威艾莎蘭卡晉級　力爭做史上第四人

女子運動員生涯的高峰時期，往往與生兒育女的大計重疊，不少頂級運動員因懷孕而退役。 今年因疫情影響，不少前列女子球手決定放棄角逐今年美網，加上頭兩號種子球手先後出局，反而造就一眾「媽媽級」球手取得佳績。

在新冠肺炎疫情下舉行的美網，頭號種子比列絲高娃（Karolina Pliskova）在次圈出局，二號種子堅寧（Sofia Kenin）第四圈不敵比利時的梅頓絲（Elise Mertens）止步。

【疫情下的美網，女單前十，6人缺席】

今日（8日）舉行的另外3場女單第四圈賽事，均有「媽媽級」球手出戰，當中包括「細威」莎蓮娜威廉絲及艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）。

3號種子細威面對希臘的薩嘉莉（Maria Sakkari），莎蓮娜先取一盤6：3，雙方在第二盤互保發球局，戰至「Tie Break」分勝負，薩嘉莉以細分8：6險勝扳回一城。

莎蓮娜在決勝盤隨即被破發，但經驗老到的她未有自亂陣腳，及後兩破薩嘉莉的發球局，最終以6：3再下一城，力戰兩個半小時後晉級。

莎蓮娜力戰兩個半小時擊敗薩嘉莉，繼續力爭個人第24個大滿貫冠軍。（Getty Images）

另一名冠軍級媽媽球手艾莎蘭卡，第四圈迎戰20號種子梅高娃（Karolina Muchova），該名捷克球手首盤以7：5先拔頭籌，曾兩奪大滿貫錦標的艾莎蘭卡及時回勇，以6：1及6：4反勝梅高娃，產後復出首度躋身大滿貫最後八強。

艾莎蘭卡反勝梅高娃，產後首度打入大滿貫8強。（Getty Images）

來自保加利亞的皮雲高娃（Tsvetana Pironkova），在2018年誕下兒子，今年美網是她產後第一個出戰的大滿貫賽事，在第四圈面對法國的歌妮（Alize Cornet），同樣力戰三盤力克對手晉級，繼2016年法網後，第二次打入大滿貫半準決賽階段。

皮雲高娃產後首戰大滿貫，追平個人生涯大滿貫最佳成績。（Getty Images）

美網女單最後8強：

+ 2 + 2 + 2

下線化身「媽咪會」3人爭入決賽 歷來3名媽媽曾奪大滿貫

3名母親躋身美網最後8強，刷新大滿貫的歷史，而3名媽媽球手同在下線，細威與皮雲高娃將爭奪四強席位，艾莎蘭卡則鬥梅頓絲。換言之其中一名媽媽將晉身準決賽，如艾莎蘭卡再勝一仗，媽媽級球手將包辦下線準決賽席位，其中一人將躋身美網決賽。

事實上，細威產後復出至今已四度打入大滿貫決賽，包括2018及2019連續兩年出戰美網及溫布頓決賽，可惜四次皆敗北而回，遲遲未能追平名宿瑪嘉烈確特（Margaret Court）的24次大滿貫紀錄。

近代網球史上，僅3名球手在懷孕後贏得大滿貫，其中一人正是瑪嘉烈確特，另外兩人分別是Evonne Goolagong及克莉絲達絲（Kim Clijsters）。今年殺入8強的3名母親，能否成為史上第4人呢？