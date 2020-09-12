【FIFA21】盧卡古識穿遊戲商的西洋鏡　轟能力值是宣傳手段

下月初推出的大熱足球遊戲《FIFA 21》，最近新一集的能力值出爐，與往年一樣，當然引起不少球員的迴響。 效力國際米蘭的前鋒盧卡古，今集能力值稍遜於上年，但他卻「睬你都有味」，更識穿EA Sports的「西洋鏡」。

大熱足球遊戲《FIFA 21》將於10月6日推出，遊戲商EA Sports特意公布部分球員的能力值，為新一集FIFA造勢。

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盧卡古效力國際米蘭首個球季，在各大賽事攻入34球，追平當年朗拿度的紀錄。該名比利時前鋒在《FIFA 20》平均能力值達86，他在新一集中稍稍下降至85。

盧卡古效力國米的首個球季，已經攻入34個入球。（資料圖片／Getty Images）

當FIFA每年公布新能力值時，往往引起不少球員的關注，經常發文對個人在遊戲內的能力有意見，而心水清的盧卡古指這是EA Sports的陰謀，所以他對能力值稍降不以為然，「老實說，我認為FIFA特登胡亂設定每個球員的能力，引起他們的關注及投訴，趁機透過這機會為遊戲宣傳，我才不當這能力值是一回事。」

盧卡古發文直言能力值只是宣傳遊戲的手段之一。（Twitter截圖）

雖然盧卡古口口聲聲直言不會中陷阱，但如今卻出Tweet投訴FIFA，他是否已經誤中EA的圈套呢？

盧卡古在《FIFA 21》平均能力值稍遜於上集。（網上圖片）

部分能力值見6字頭 拿樸迪阿諾特有微言

能力值與現實不符，是每年FIFA必定出現的爭議，利物浦右閘阿歷山大阿諾特由上集的83提升至87，惟他的射門能力僅得66，他在訪問時笑言或與自己的號碼有關，「射門66或我的球衣號碼有關，去季聯賽攻入4個入球，能力值若果可以提高一點固然是好事，但我不會太過上心。」

另一名英超兵，效力曼城的中堅拿樸迪平均能力值達87，是全遊戲中第4高的守衛，而他的速度僅得63，他在Twitter打趣地發文，對遊戲中的速度之慢感到無奈。

Waiting for my Finding out I have

new FIFA rating 63 pace 🥴 pic.twitter.com/XyA8OgyF3g — Aymeric Laporte (@Laporte) September 10, 2020

《FIFA21》能力值排名11至20球星：

+ 4 + 4 + 4

能力值排名21至30球星：