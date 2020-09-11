FIFA21｜能力值排21至30球星　恩莫比利急升40位　去年十大誰淪落

《FIFA21》在官方網站公布球員能力值，本文比較排名第21至30位球星，在前作《FIFA20》的數值。新一季新氣象，3位意甲球員保羅戴巴拿、漢丹洛域和恩莫比利的排位有所進步，躋身30大之中，其中以恩莫比利最為厲害，由去年排名70，一躍而上至30位。 不過，在前作中是Top 10份子的夏薩特，去季受傷患困擾無甚表現，一季之後「夏世三」已淪為第三檔次人物，令人唏噓。

去年夏天轉會皇家馬德里的夏薩特後，經常受傷患困擾，上陣時間不多，故在遊戲中也受到「跟紅頂白」式的對待。夏薩特在過去兩年的《FIFA19》及《FIFA20》能力值都達91，但來到今年《FIFA21》，數值回落至88。

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夏薩特過去兩季整體均達91，但今季《FIFA21》已不復當年勇。（資料圖片）

今年《FIFA21》排名第21至30位球星當中，除了上述恩莫比利排名急飊40級外，保羅戴巴拿和漢丹洛域也由40大「升呢」至30大之中；數值同樣獲得提升的，還有曼城門將艾達臣。

反觀上年在30大之中的布斯基斯、蘇亞雷斯、迪基亞、奧巴美揚、碧基和基斯甸艾歷臣，已跌出30名之外。

《FIFA21》能力值排名21至30球星：