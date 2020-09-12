【英超】阿仙奴兩將熱身同室操戈　古安杜斯坐冷板家中撐球隊

阿仙奴清風送爽，英超揭幕戰作客以3球淨勝「升班馬」富咸，旗開得勝全取3分。 今仗開賽前，兵工廠出現小插曲，施巴路斯及尼基迪亞熱身時差點動手，隊友隨即上前分開二人，這一幕正正被當地電視台全攝入鏡中。

阿仙奴與富咸兩支倫敦球會合演今季英超揭幕戰，兵工廠兩名新兵韋利安及加比爾馬加希斯表現不俗，韋利安交出兩個助攻，首度英超登場的馬加希斯頭槌建功，加上拿卡錫迪及奧巴美揚各建一功，阿仙奴作客以3球擊敗富咸。

阿仙奴新兵齊發威 韋利安交兩助攻 兵工廠3球輕取富咸

阿仙奴3名入球功臣：

縱然阿仙奴今仗輕鬆全取3分，但開賽前出現小插曲，今仗一同先列後備的尼基迪亞（Eddie Nketiah）及施巴路斯（Dani Ceballos），以「馬騮搶球」形式輕舒腳頭，當施巴路斯搶波時落腳甚為兇狠，尼基迪亞當然隨即縮腳，二人互推一下後停手。

尼基迪亞（左）及施巴路斯（右）今仗差點在開賽前講手。（資料圖片／Getty Images）

英超新球季首輪直播賽程（按圖放大）：

該名皇馬借將繼續在圈內搶波，尼基迪亞即還以顏色，大腳省中施巴路斯，二人再度互相推撞，哥拉辛拿斯立刻上前分開雙方，這一幕同室操戈正好被《BT Sport》攝入鏡頭內。差點動手的兩名球員，在今仗皆獲得上陣時間，下半場末段先後入替。

阿仙奴未開波先開拖逐格睇：

You don't see this every day 👀



Dani Ceballos and Eddie Nketiah got into a heated exchange during a pre-match training routine 👜 pic.twitter.com/u1qMPuZ8Ux — Football on BT Sport (@btsportfootball) September 12, 2020

另外，阿仙奴中場古安杜斯（Matteo Guendouzi），今仗未被阿迪達列入大軍名單，繼續坐冷板，這名21歲中場球員在Twitter上載一張在家觀看直播的圖片，隔住螢光幕依然支持球隊。

巴黎聖日耳門一度傳出有意羅致的古安杜斯，惟PSG主帥杜慈早前開腔斬釘截鐵地否則轉會傳聞，英國傳媒指該名法國中場被PSG「閂閘」後決定留效，希望在阿迪達麾下搶得一席位。

PSG主帥杜慈確認無意收購古安杜斯後，英媒指古安杜斯只好留在阿仙奴爭正選。（資料圖片／Getty Images）

【阿仙奴今夏買賣】