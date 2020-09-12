【英超】球證首度親自翻查VAR後改判　水晶宮一球挫修咸頓

英超首輪周六晚第二場賽事，由水晶宮主場鬥修咸頓，兩支中游班表現不相伯仲，水晶宮的韋費特沙夏上半場一箭定江山，助球隊以一球力克修咸頓。 由熱刺加盟修咸頓的右閘獲加彼德斯，下半場一記遲來的落腳，球證摩斯直接出示紅牌，但他及後首度走往場邊翻查VAR，結果親自改判由紅變黃，這亦是英超的歷史時刻。

水晶宮及修咸頓去季同列中游，兩軍於今夏轉會市場動作不多，水晶宮從車路士外借巴舒亞伊，「聖人」則放走中場賀積查治，卻在熱刺引入右閘獲加彼德斯（Kyle Walker-Peters）。

兩支中游班對壘，去季表現亮眼的修咸頓箭頭恩格斯（Danny Ings）禁區起腳無功而還。13分鐘，主隊中場搶得控球後策動反擊，安祖斯唐辛右路落底傳中，遠柱無人看管的韋費特沙夏輕鬆撞射入網，水晶宮帶住一球優勢返回更衣室。

韋費特沙夏無人看管下接應傳中撞射先開紀錄。（路透社）

英超新球季首輪直播賽程（按圖放大）：

落後一球的修咸頓，早段一次組織後由列特文起腳，惜被對手門將沒收。新加盟的獲加彼德斯及後一記遲落腳的攔截，踩中水晶宮的米素爾（Tyrick Mitchell），球證摩斯（Jonathan Moss）立即向該名熱刺舊將出示紅牌。

新球季新氣象，視像助理裁判（VAR）去季充滿爭議，英超賽會今季終在場邊放置電視，VAR球證通知摩斯可以重看犯規，英超首度出現由執法球證親自到場邊看回放，馬斯翻查VAR後決定收回成命，由紅牌改判為黃牌，獲加彼德斯逃過一劫。

韋費特沙夏下半埸末段左路長驅直進，單刀再度射破修咸頓大門，惜他越位在先入球無效，VAR再度出動，因為並非嚴重犯規的關係，球證毋須親自翻看重播，與去季相同，由VAR球證判斷，最終維持原判，水晶宮未能拉開比數。

兩軍及後未有改寫紀錄，水晶宮主場一球擊敗修咸頓，全取3分。

韋費特沙夏單刀建功，惜越位在先入球無效。（路透社）

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