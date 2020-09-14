行山意外｜行鬼手岩回程迷路兼遇雷雨　獲救婦人親述28小時經歷

楊女士上周六（9月12日）由烏蛟騰出發行去黃竹角咀的鬼手岩，但回程時間太晚，加上天氣變差，不得不在白角山過一晚。她在周日早上繼續回程，但丈夫收不到她的訊息，擔心她出事，代她報警。 當楊女士在周日上午11時行到鳳凰笏頂時，由飛行服務隊的直升機救走。她今日接受訪問，談到這次意外經歷，她表示全程糧水充足，坦言從來沒有想過報警，有信心可以自行落山。

楊女士上周五在Facebook群組發文，打算上周六去鬼手岩行山，問有沒有網友願意同行。最後沒有網友同行下，她上周六獨個兒在上午6時40分於大埔墟火車站上小巴，7時20分抵達起點烏蛟騰起步。

楊女士出發去鬼手前，曾招募網友同行，但最終她獨個兒去行。（「The hiking Database 山野‧新聞庫」圖片）

鬼手岩位於船灣郊野公園的黃竹角咀，路途遙遠，動輒要行30公里，要由天光行到天黑。這條經船灣淡水湖郊遊徑再前往黃竹角咀的「環湖出咀」路線，被行山界視為高難度的「考牌路線」。

楊女士表示為這次行程準備了充足的糧水，她帶了5升水、兩枝寶礦力、橙及蘋果各兩個、兩罐八寶粥及麵包；她還帶了相機及腳架去影相。不過，她承認對路線了解不足，她說：「沒有預計幾點落山，我未去過不知行到幾點，不知行到幾長。」

位於黃竹角咀的鬼手岩。（顏銘輝攝/資料圖片）

她經過大峒及觀音峒，在11時半行到鹿湖峒，來到離開船灣淡水湖郊遊徑的路口，要轉往出黃竹角咀的小徑。楊女士說：「一路行去跌死狗，到鳳凰笏頂開始行錯路。那裏有3條路，我選中間的一條，行了一段長時間，發現不對路，之後我就爆林行。」輾轉之下，她找回正路，繼續往黃竹角咀行去。

楊女士表示去到黃竹角咀時已經是4時，心急回程，以為這座是鬼手，影完相就趕住走。（受訪者提供）

楊女士行到黃竹角咀時已經下午4時，之後綑邊過去看煙肉石，但她表示趕時間，錯過了著名景點鬼手岩。下午5時半，她開始回程，6時多便天黑，要開電筒行。她說：「開住電筒行了兩小時，8時半行到白角山。好似行錯路了，夜晚看不清前路，只見得到眼前的東西，之後又開始下雨，我覺得愈行愈錯，就索性坐下來，開住傘，等到天光才繼續行。」

【楊女士行到黃竹角咀】

她停下來後，趁白角山接收到手機訊號，通知家人會在山上過一晚，家人亦有回覆，她說：「他沒說什麼，就叫我原地等天光，我跟他說天光起行時會再通知他。」楊女士表示上周六晚天氣起初較差，有雷聲，她收起雨傘，到9時半沒有雷聲後，她才再開傘。

楊女士表示在相中的草叢過了一晚，待天光後才繼續回程。（受訪者提供）

「有點驚行雷，響過很多次，都驚驚地。晚上9時半之後就沒有雷，只是下雨，我就不太擔心了；晚上11時左右都沒有雨，就算有都是微微雨。」楊女士續說：「有點凍，我開住遮還好，但到半夜兩三點就覺得最凍。」

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在這種情況下有沒有想過報警？她說：「沒有想過，我從來沒有想過，有信心行出來。」她表示自己大膽，有行夜山的經驗，「不擔心其他，只驚雷」。

楊女士上周六早上出發去行鬼手岩，最後到周日早上11時才脫困，由飛行服務隊救走。（受訪者提供）

楊女士整晚都沒有睡，捱到周日天光，終於看清楚眼前的景況，慶幸自己沒有勉強前進，她說：「我發現自己身在『唔係路』的地方，完全『唔係路』！我夜晚見到兩邊是高樹，中間是矮草，我以為是路，但原來我是行錯了。如果你繼續行，更消耗體能，又未必行得對路，會更大件事！」

楊女士發訊息給家人，表示找到正確的山路，準備起行，繼續回程；為了節省電源，她發訊息後便即關上電話。她說：「我想不到原來鬼手路程那麼長，我放棄環湖，打算原路回烏蛟騰走。」

周日早上11時多，楊女士離出發時間已經過了28小時，行到回鳳凰笏頂，見到直升機。她說：「我心想，是不是有人求救？我沒有想過他們要救的是我，我完全不知家人報了警。我見直升機沒有離開，在我附近盤旋，愈來愈近。不是吧？真的是來找我的嗎？」

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「跟住有消防員下來問我是否姓楊，我就知道應該是我丈夫報警了，他應該驚我迷路，他都知路程很長，驚我捱不住。」楊女士估計丈夫收不到她早上起行回程的訊息。

她說：「我跟消防員說沒有大礙，可以自己行回去烏蛟騰，我之前一日都是這樣行過來，我懂得行回去。消防員就說：『不要吧！這樣的天氣很危險，而且報警了，你跟我們走吧！』我就上了直升機，去了飛行服務隊總部，不用去醫院。」楊女士強調糧水充足，被救的時候還餘兩升水，尚有橙及蘋果各一個。

出入鬼手岩的山路長又遠，絕對是高手路線。（受訪者提供）

楊女士三十多歲，有兩年行山經驗，之前行過吊燈籠。她表示平時常常一個人去行山，獨個兒探索新路線。

除了家人外，一班Facebook群組內的網友，都很關心楊女士的安危，在上周六晚及周日早上，很多人留言，希望楊女士快點報平安，亦有人責怪楊女士輕視了這條路線。對於網友的留言，楊女士說：「多謝他們，他們的意見有點很實際，都是心底話，都是要接受，天氣對行山是很重要的。」

她表示經過這次事件後，會更留意行山的天氣。她說：「如果天氣不好的話，最好選擇短的路線，行長線會來不及落山，最好找些中途有路撤退的。好像這條又長又沒退路的，就不好了。」

楊女士續說：「今次路況超出我的想像，幾乎出咀有一半的路，叢林有一個人那麼高，會遮住條路，我要穿過去。我的腳都被草刮傷了，一定要穿長褲，我今次有些準備得不夠好。」

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