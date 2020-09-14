新冠肺炎｜德國拳擊隊多人集體感染　曾入住史浩克04中招同一酒店

據《法新社》報道，德國拳擊國家隊在奧地利集訓時不幸染上新冠肺炎病毒，全隊25人包括18名拳手與7名職員必須在集訓營接受隔離，有指當中包括德國暫時唯一取得東京奧運入場券的拳手Hamsat Shadalov。

德國拳擊隊日前赴奧地利訓練備戰，據德國《鏡報》指出，早在上周二（8日）就有人出現感冒症狀，經過檢查於翌日確認染上了新冠肺炎。

這支備戰東京奧運的拳擊隊共有25人，其中18人是選手以及7名工作人員，出現大規模感染後，全隊必須在集訓營接受隔離。

德國隊到奧地利備戰暫於明年5月舉行的東京奧運資格外圍賽。（Getty Images）

選手沒出現重症 有人如常訓練

德國拳擊協會秘書長梅拿（Michael Mueller）強調各界不必過於擔心，「我們從中得到寶貴的經驗，下一次集訓時會更有經驗。在備戰奧運過程中不出現任何確診，那是不現實的。」

該會並未透露實際確診人數，僅指「大部分」成員（A large part of the team）染疫：「目前沒人出現嚴重症狀，甚至還有人繼續體能訓練，我們正密切觀察所有人身體狀況。」他表示選手在測試結果轉呈陰性後，可望在今周返回德國，不需要太過恐慌。

拳手Hamsat Shadalov（紅）是德國隊中唯一在歐洲區資格賽取得東奧入場券的拳手，有指他也在奧地利集訓大軍之中。（GettyImages）

梅拿為拳擊隊辯解，稱選擇到奧地利進行海外訓練，是因為該地的新冠肺炎確診數字比歐洲各國低。

不過早在8月下旬，德甲勁旅史浩克04曾入住拳擊隊下榻同一酒店，當時傳出球隊有球員染疫，有指拳擊隊入住時，感染者仍在酒店房間隔離。梅拿拒絕猜測拳擊隊感染是否與史浩克04球員有關，表示拳擊隊在奧地利訓練期間有專用住宿區、餐廳和出入口。

德國有6名拳手出戰上屆里約奧運，Artem Harutyunyan在男子超輕量級取得銅牌。

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