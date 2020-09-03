新冠肺炎｜港超聯爭取19號復賽　貝鈞奇：球員操練以外會家居隔離

港超聯自3月中開始停擺，足總主席貝鈞奇今（3日）於港台《千禧年代》表示，當局已批准重開4個指定體育場所，予港超隊伍恢復重操，並爭取於本月19日復賽，暫時受限於疫情，會維持閉門作賽。 他又提到，將為所有球員設附帶條件防疫，除操練以外，其餘時間一律需進行家居隔離，亦須進行定期檢測。

足總主席貝鈞奇（上）表示，為爭取復賽，說服當局開放場地，有參考英超、歐聯、日超等做法，並為球員設附帶條件防疫。（資料圖片/高仲明攝）

足總主席貝鈞奇表示，昨與民政事務局及康文署商討後，當局決定重開4個指定體育場所，予6支港超隊伍恢復訓練，包括香港仔運動場、賽馬會傑志中心等，有關放寬獲政務司司長豁免。

他提到，為爭取復賽，說服當局開放場地，有參考英超、歐聯、日超等做法，並為球員設附帶條件防疫，除操練以外，其餘時間一律需進行家居隔離，亦會有特別交通接送球員往返場地，開操前亦會為球員進行檢測，亦已進行招標，未來亦會定期進行檢測工作。

▼9月4日起放寬措施 部份處所仍關閉▼

+ 18 + 18 + 18

被問到相關條件是否「幾辣」，他則指，職業球員不可能無止境停工，遂要求球員自律，目標是本月19日閉門復賽。現時尚餘兩星期訓練期間，會作觀察疫情變化，他又提到，疫情下港超同受經濟損失，最首要是予球員復工。至於球員水準會否下降？他則指，故希望球員可盡快重操，因要不斷操練，「先有狀態」。