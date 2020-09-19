【港超聯】記者相距數十米嗌咪採訪　李志堅談新體驗：為生存盡做

港超聯復賽後首戰，東方龍獅有驚無險下2：1擊敗傑志，完場後兩隊透過全新方法受訪，球員不禁稱奇。

往日記者在賽後可自行走到後備席邀請球員受訪，惟在疫情下所有訪問均由足總安排。早前足總發放指引，稱採訪將於「指定戶外地方」進行，這神秘地點終於揭盅，原來是要求記者留在看台上的傳媒席，透過現場廣播系統向後備席旁的職球員訪問，雙方相隔約數十米。

復賽首仗足總嚴陣以待 傑志賠了夫人又折兵

受訪新體驗 李志堅：為生存就盡做

無論對記者或球員來說，這種經歷都是第一次，完場後已累得「揦埋口面」的鍾偉強，卻笑言感覺「就像開演唱會一樣」。東方主帥李志堅雖對全新受訪體驗也感到陌生，但卻認為「過程」是必須的。他語重心長地說：「大家知道這個時間、香港面對甚麼問題，大家想生存的話，就要盡做。相信安排都經過專業判斷，最重要是能保障大家。」

鍾偉強在下半場冷靜地扣過守衛建功，成為球隊贏波功臣。（東方龍獅足球隊提供）

奠勝的鍾偉強成為球隊功臣，入球令在場記者也感到驚訝。他坦言過去兩周全靠堅定意志才能操起狀態，因此今仗感受特別深刻，「全隊到下半場中段才入局，有些少辛苦；很高興為球隊的第一場復賽奠勝，希望之後有個好開始。」他特別感謝隊友及教練在疫情間互相支持，以及不辭勞苦到場的球迷，「我們完全感受到他們的熱情，站着打氣很累，所以要用勝利慰勞球迷。」

鍾偉強在場邊的跑道跟在看台上的記者對談，他笑言就像開個人演唱會一樣。（袁志浩攝）

唐建文重拾熟悉感覺

東方復賽註冊名單雖較傑志少4人，但「藍鳥」陣中多為年青球員。李志堅認為，球隊板凳深度是勇挫對手的關鍵，「首戰大家也不在狀況，但長遠下去，每場有球員輪換的話，優勢就會慢慢反映出來。」

東方換入的後備球員包括黃梓浩（左）、梁冠聰、鍾偉強及利馬等，相反傑志由巴拉克（右）、鄭展龍及彭林林等入替，板凳深度有明顯分野。（袁志浩攝）

傑志此役傳來噩耗——中場悍將黃洋受傷，主教練朱志光承認意外打亂了部署，但澄清跟倉促的備戰期無關，「黃洋傷勢不太嚴重，只是普通受傷。球員犯錯有點可惜，爭標形勢更惡劣，希望可一場一場進步。」

「藍鳥」守將唐建文則對落敗感到失落，「差少少完成任務。」他慨嘆全隊已等待復賽多時，「由行入更衣室、開會，再走出球場，所有事都重拾很熟悉的感覺，是很特別的一日。」

受傷的黃洋晚上則透過傑志作出回應，「撞到膝頭，捱了一會，堅持不到先跌低。難受的是雖知道傷勢不重，但當時沒辦法堅持下去。」傑志指，暫未知黃洋傷勢會否影響往後比賽，需等待詳細檢查結果。

唐建文（左）對落敗感失落，但卻慶幸尋回場上熟悉的感覺。（袁志浩攝）

完場哨子聲響起的一刻，傑志球員失望倒地。（袁志浩攝）

【港超聯復賽首仗東方龍獅鬥傑志】